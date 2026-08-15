Vì sao phải thay mới lan can bờ biển Nha Trang?

TPO - Hệ thống lan can dọc đường Phạm Văn Đồng, tuyến đường ven biển đông người dân và du khách ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang được tháo dỡ để xây mới sau hơn 10 năm sử dụng.

Những ngày gần đây, hệ thống lan can dọc bãi biển trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được lực lượng chức năng tháo dỡ để phục vụ dự án nâng cấp.

Lan can bờ biển Phạm Văn Đồng đã được tháo dỡ.

Việc lan can ven biển bị tháo dỡ khiến nhiều người dân và du khách bất ngờ. Đây vốn là nơi hàng trăm người thường ngồi hóng mát, ngắm biển vào mỗi buổi sáng và chiều.

Đại diện UBND phường Bắc Nha Trang cho biết, hệ thống lan can này được xây dựng hơn 10 năm trước. Sau thời gian dài sử dụng, thường xuyên chịu tác động của sóng lớn, đặc biệt vào mùa mưa, nhiều đoạn đã xuống cấp, bong tróc, lộ phần cốt thép hoen gỉ. Do đó, việc sửa chữa, nâng cấp công trình nhận được sự đồng tình của người dân.

Theo ghi nhận, dọc đường Phạm Văn Đồng, một số đoạn lan can chưa được tháo dỡ cũng đã xuất hiện tình trạng xuống cấp. Tại nhiều vị trí, lớp bê tông bong tróc, kết cấu cũ hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều đoạn lan can chưa được tháo dỡ đã xuống cấp, bong tróc, lộ phần cốt thép hoen gỉ.



Đường Phạm Văn Đồng là tuyến ven biển có đông người dân và du khách đi lại, tập thể dục, hóng mát, ngắm biển mỗi ngày. Vì vậy, việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống lan can được cho là cần thiết, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, vừa góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Theo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển thành phố Nha Trang được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021. Đến tháng 12/2022, UBND TP Nha Trang (cũ) phê duyệt dự án.

Đơn vị thi công đóng trụ thép chuẩn bị đổ bê tông.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài gần 2km, tổng vốn đầu tư gần 13,8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Khánh Hòa. Theo thiết kế được phê duyệt, hệ thống lan can hiện hữu sẽ được tháo dỡ để xây dựng mới; đồng thời sửa chữa các vị trí đà kiềng, tường chắn và bậc cấp bị hư hỏng.

Lan can mới được thiết kế bằng kết cấu bê tông cốt thép phù hợp với môi trường biển, kết hợp đá granite, đá mài và các chi tiết inox nhằm tăng độ bền, phù hợp với điều kiện môi trường biển và bảo đảm tính thẩm mỹ. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 12/12.

Đơn vị thi công căng dây để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, Dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang được kỳ vọng góp phần từng bước đồng bộ hệ thống lan can, nâng cao mức độ an toàn và chỉnh trang cảnh quan dọc các tuyến bờ sông, bờ biển.

Đặc biệt, hạng mục gần 2km lan can được đầu tư mới trên đường Phạm Văn Đồng sẽ góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại và thẩm mỹ hơn cho tuyến đường ven biển của Nha Trang.