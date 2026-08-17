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Phạt trại nuôi heo 48.000 con gây ô nhiễm ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Sau phản ánh của người dân về mùi hôi nồng nặc, cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý chủ trang trại heo 48.000 con ở Đắk Lắk với 2 hành vi vi phạm hành chính

Ngày 17/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc, chủ Trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc tại thôn Lương Phước, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk với 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, công ty không đăng ký môi trường đầy đủ các nội dung trong bản đăng ký môi trường về phương án xử lý chất thải, phương án xử lý mùi của trang trại. Đây là cơ sở thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị xác định gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

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Trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc gây ô nhiễm môi trường.

Với 2 hành vi trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc bị xử phạt tổng cộng 180 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Trang trại Minh Phúc có quy mô 48.000 con heo/năm, tương đương 24.000 con/lứa. Trước đó, người dân khu vực giáp trang trại nhiều lần phản ánh tình trạng mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc đã xây dựng kế hoạch, ký hợp đồng và bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý mùi, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Hiện các hạng mục công trình đang được doanh nghiệp triển khai và đưa vào sử dụng, qua đó phòng ngừa nguy cơ tái diễn vi phạm.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã phản ánh tình trạng mùi hôi nồng nặc phát ra từ Trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc khiến người dân khu vực xung quanh bức xúc. Sau phản ánh, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xử lý.

Huỳnh Thủy
#Trang trại heo #ô nhiễm môi trường #Đắk Lắk #Minh Phúc #xử phạt

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