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Công an giám sát quy trình xử lý chất thải trại nuôi lợn bằng camera

Phạm Trường

TPO - Các trang trại lợn quy mô lớn ở xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) từng xảy ra vi phạm về môi trường đã lắp đặt hệ thống camera ở các khu vực xử lý chất thải và truyền dữ liệu về công an, chính quyền địa phương giám sát.

Ngày 17/8, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, các trang trại lợn trên địa bàn đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, truyền dữ liệu về địa phương và sở ngành liên quan nhằm giám sát việc xử lý chất thải, nước thải trong quá trình chăn nuôi.

Việc này được thực hiện sau khi đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện một số tồn tại hạn chế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn như gây mùi hôi, lượng chất thải tồn dư, có nguy cơ tràn ra môi trường khi có mưa lớn kéo dài.

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Khu trang trại trên diện tích 100ha của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope Thanh Hóa ở xã Thạch Quảng.

Theo lãnh đạo địa phương, trong đợt kiểm tra vừa qua, ngành chức năng phát hiện bên trong trang trại của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope (xã Thạch Quảng) có tổng diện tích 100ha, quy mô hơn 51.000 con, đang còn khối lượng lớn nước thải chưa được xử lý, hiện đang lưu chứa tại các hồ sự cố, hồ điều hòa của các khu xử lý nước thải, có nguy cơ chảy tràn ra môi trường khi trời mưa to, kéo dài.

Ngoài ra, bên trong trang trại này còn có khoảng 6.000 tấn chất thải là tang vật của vụ án chôn lấp trái phép chất thải đã được Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố hình sự hồi đầu tháng 5 vừa qua đang để ngoài trời, có nguy cơ nước mưa chảy tràn qua, cuốn chất thải theo dòng nước ra môi trường và thẩm thấu vào nguồn nước ngầm gây ô nhiễm.

Hiện, doanh nghiệp này mới lắp đặt 5/14 camera giám sát được yêu cầu tại các vị trí thu gom, xử lý chất thải và truyền dữ liệu về Công an, UBND xã Thạch Quảng.

Còn tại trang trại của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 5 người chết, nhiều người bị thương, xảy ra hôm 18/7, hiện cơ quan chức năng đã kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về pháp luật môi trường. Trang trại này đã lắp đặt các camera giám sát tại 2 hệ thống xử lý nước thải tập trung, 2 đồng hồ đo điện năng của các trạm xử lý nước thải và truyền số liệu về địa phương giám sát. Đồng thời, doanh nghiệp cũng lắp đồng hồ đo đếm điện năng tiêu thụ của từng trạm xử lý nước thải tập trung; đang bổ sung, hoàn thiện thêm một lớp lưới cuối dãy chuồng nuôi (sau các béc phun xử lý mùi hôi) để tăng thêm hiệu quả xử lý mùi hôi.

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Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 5 người chết hôm 18/7.

"Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các trang trại lợn lập phương án xử lý chất thải, nước thải tồn dư, có nguy cơ chảy ra môi trường gây ô nhiễm; lắp đặt đầy đủ camera ở khu vực xử lý nước thải, truyền dữ liệu để địa phương giám sát như đã thống nhất", vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Xã Thạch Quảng hiện có 3 trại chăn nuôi lợn của 3 doanh nghiệp, với quy mô tổng đàn hơn 260.000 con, gồm: Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam); trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa; Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn. Các công ty chăn nuôi này đều từng dính các vi phạm pháp luật về môi trường, bị xử phạt hàng trăm triệu đồng đến xử lý hình sự.

Phạm Trường
#trang trại lợn #xử lý chất thải #giám sát môi trường #Thanh Hóa #bảo vệ môi trường #camera giám sát

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