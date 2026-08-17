Mới nhất vụ nam sinh Đà Nẵng mồ côi cha mẹ đối mặt khoản nợ 1,7 tỷ đồng

TPO - Trong lúc chờ Sacombank xem xét đề nghị giãn khoản nợ 1,7 tỷ đồng do cha mẹ để lại, nam sinh Lê Viết Hồng Anh (19 tuổi, xã Tây Hồ, TP. Đà nẵng) trở về nhà cùng người thân giải quyết khoản tiền đặt cọc bán nhà. Người mua nhận lại 200 triệu đồng tiền cọc, nhưng thương hoàn cảnh hai anh em đã gửi lại 40 triệu đồng.

Người mua nhà nhận lại tiền cọc, gửi lại 40 triệu đồng hỗ trợ

Ngày 17/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Lê Viết Hồng Anh cho biết em vẫn đang chờ quyết định của ngân hàng về đề nghị khoanh, giãn khoản nợ 1,7 tỷ đồng do cha mẹ để lại.

Lê Viết Hồng Anh cho hay sẽ ráng vượt qua nỗi đau, cố gắng học thật tốt mong có tương lai sau này.

Hồng Anh là con trai đầu của ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh - hai nạn nhân trong vụ tai nạn điện giật thương tâm xảy ra ngày 30/7.

Cha mẹ đột ngột qua đời khiến Hồng Anh và em trai 11 tuổi mất đi chỗ dựa lớn nhất. Hai anh em hiện sống cùng bà nội 76 tuổi.

Căn nhà gia đình đang ở là tài sản được thế chấp tại ngân hàng để bảo đảm cho khoản nợ 1,7 tỷ đồng. Trước khi xảy ra biến cố, ông Tuấn từng tính đến phương án bán nhà để trả nợ. Một người đã đồng ý mua và đặt cọc 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, vụ tai nạn bất ngờ khiến cả ông Tuấn và bà Thạnh qua đời, giao dịch mua bán nhà không thể tiếp tục. Gia đình sau đó thống nhất hoàn trả tiền đặt cọc.

Ngày 16/8, Hồng Anh bắt xe về nhà để cùng người thân giải quyết việc trả lại khoản tiền này. Theo nam sinh, người mua nhà rất chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình.

Sau khi nhận lại 200 triệu đồng tiền cọc, người này đã gửi lại 40 triệu đồng để hỗ trợ hai anh em. “Gia đình rất trân quý sự sẻ chia đó, cũng như tấm lòng của các nhà hảo tâm dành cho chúng em lúc khốn khó”, Hồng Anh nói.

Sau khi rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, Hồng Anh được một cặp vợ chồng nhận nuôi, hỗ trợ chuyện ăn học; em trai 11 tuổi được một đơn vị nhận đỡ đầu.

Nam sinh cho biết cha mẹ vốn phải rất vất vả mưu sinh, cố gắng lo cho tương lai của hai anh em. Những biến cố liên tiếp xảy ra khiến gia đình rơi vào cảnh đặc biệt khó khăn.

“Em mong có thêm thời gian và sẽ ráng học thật tốt”

Mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian ngắn, Hồng Anh vẫn cố gắng gượng dậy nhờ sự sẻ chia của người thân, các nhà hảo tâm và cộng đồng.

Nam sinh đã trở lại trường để chuẩn bị bước vào năm học thứ hai tại Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. “Em biết ơn nhiều người đã giúp đỡ lúc khó khăn này và sẽ cố gắng học thật tốt”, Hồng Anh chia sẻ.

Theo Hồng Anh, khoản nợ 1,7 tỷ đồng tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam là số tiền cộng dồn từ nhiều nghĩa vụ tài chính. Trong đó, có một khoản lớn phát sinh sau khi cha em từng gặp tai nạn và gia đình phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Ngôi nhà là tài sản thế chấp 1,7 tỷ đồng cũng là nơi ba bà cháu sinh sống.

Sau khi cha mẹ qua đời, trước khả năng không thể tự mình giải quyết khoản nợ, Hồng Anh gửi đơn đến Sacombank Chi nhánh Quảng Nam đề nghị được khoanh, giãn thời gian trả nợ.

Trong đơn, nam sinh cho rằng khoản nợ do cha mẹ để lại là nghĩa vụ tài chính quá lớn so với khả năng hiện tại. Hồng Anh đề nghị ngân hàng xem xét khoanh, giãn thời gian trả nợ từ 5-7 năm hoặc một khoảng thời gian khác phù hợp với quy định và hoàn cảnh thực tế.

Nam sinh cũng đề nghị trong thời gian được khoanh, giãn nợ, ngân hàng chưa xử lý tài sản bảo đảm là căn nhà gia đình đang ở. Đây là nơi hai anh em mong muốn tiếp tục sinh sống ổn định, duy trì việc học và có thêm thời gian tìm phương án trả nợ. Bên cạnh đó, Hồng Anh mong ngân hàng xem xét các chính sách hỗ trợ phù hợp về lãi, phí và phương thức trả nợ.

Chiều 17/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Quảng Nam cho biết đơn kiến nghị của Lê Viết Hồng Anh đã được chuyển lên hội sở, nơi có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngân hàng chưa có kết quả chính thức.

“Hiện chi nhánh đã tiếp nhận đơn kiến nghị để trình hội sở - nơi đủ thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả. Khi có kết quả, phía ngân hàng sẽ thông tin đến gia đình và thông tin rộng rãi”, lãnh đạo Sacombank Chi nhánh Quảng Nam cho biết.