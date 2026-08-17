Bất chấp nguy hiểm, xe máy ‘xé rào’ vào cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

TPO - Tình trạng người đi bộ, xe mô tô, xe gắn máy tự ý phá rào vào cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi ( An Giang) tiếp tục diễn ra, có trường hợp tự ý cắt phá hàng rào để mở lối đi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi qua địa bàn tỉnh An Giang mới hoàn thành nâng cấp, mở rộng đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng người dân điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, thậm chí đi bộ vào cao tốc vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo ghi nhận, dọc tuyến cao tốc chủ yếu đất sản xuất nông nghiệp, một số vị trí tiếp giáp đường dân sinh, kênh, mương nội đồng. Do nhu cầu đi lại, sản xuất, một số người dân tự ý đưa xe mô tô, xe gắn máy vào cao tốc. Tình trạng chăn thả trâu, bò gần hành lang an toàn giao thông cũng còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ gia súc xâm nhập vào tuyến, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Xe mô tô, xe gắn máy đi vào cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Anh Thanh Tiến, một tài xế thường xuyên chạy tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi cho biết, xe máy xuất hiện trên cao tốc khá phổ biến, có trường hợp chạy cùng chiều nhưng cũng có người đi ngược chiều.

Theo các tài xế, việc xe máy, người đi bộ xuất hiện trên tuyến trong khi các phương tiện tải trọng lớn lưu thông với tốc độ cao khiến việc xử lý tình huống trở nên nguy hiểm. Nhiều lần, tài xế phải giảm tốc độ, đánh lái để tránh xe máy hoặc người đi bộ trên cao tốc.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp công an cấp xã và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh An Giang kiểm tra 399 phương tiện, lập biên bản 9 trường hợp, tạm giữ 6 phương tiện và 3 giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đồng thời nhắc nhở người dân không chăn thả gia súc trong hành lang an toàn giao thông và không thực hiện các hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn.

Dù có biển cấm, xe máy vẫn xuất hiện trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân sống dọc tuyến cao tốc không đi vào, không cắt phá hàng rào, chăn thả gia súc trong hành lang cao tốc. Kết hợp với tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.

Công an tỉnh An Giang cũng kiến nghị đơn vị liên quan sớm mở đường dân sinh dọc hai bên tuyến cao tốc, để đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, hạn chế vi phạm.