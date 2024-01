Xử lý nghiêm tình trạng xe máy lưu thông vào cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

TPO - Liên quan đến tình trạng xe mô tô, xe máy lưu thông vào tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ cương quyết xử lý vi phạm, chấn chỉnh.

Tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có tổng chiều dài trên 51km, được đưa vào sử dụng ngày 12/1/2021. Điểm đầu dự án tại Km02+104.11 thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, kết nối cầu Vàm Cống; điểm cuối tại Km53+553 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, kết nối với tuyến tránh Rạch Giá.

Ngay điểm đầu tuyến, ngành chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo giao thông tích hợp trên giá long môn, trong đó có biển báo “Cấm xe máy lưu thông vào tuyến”.

Theo ghi nhận của phóng viên, hằng ngày có rất nhiều trường hợp người dân điều khiển xe máy lưu thông vào đây. Tại kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang vừa qua (kỳ họp cuối năm) một số đại biểu phản ánh tình trạng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn một số đoạn tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, thả rông gia súc ven đường, đe dọa an toàn cho người tham gia giao thông…

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Việt Bắc – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết, tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hiện do tỉnh quản lý, khai thác như đường cao tốc, không cho phương tiện hai bánh và xe thô sơ đi vào.

Trước tình trạng xe hai bánh vi phạm trên tuyến cao tốc này, theo ông Bắc, ngành giao thông vận tải tỉnh đã nắm tình hình và trong thời gian tới sẽ phối hợp với lực lượng công an tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc tuần tra, cương quyết xử lý vi phạm để chấn chỉnh.

“Đối với việc các hàng rào hư hỏng, do đây là tuyến đường của T.Ư quản lý nên chúng tôi sẽ có ý kiến, kiến nghị T.Ư khắc phục; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm”, ông Bắc thông tin.

Theo ông Bắc, để đảm bảo cho người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán, ngành giao thông vận tải đã thành lập ban chỉ đạo phục vụ vận tải do một phó giám đốc sở phụ trách làm trưởng ban. Đối với các doanh nghiệp, sở chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ phương tiện an toàn phục vụ người dân, sẵn sàng phương án điều tiết phương tiện từ những nơi ít khách sang nơi đông khách, nhất là các tuyến từ đất liền ra đảo với phương châm an toàn, thuận lợi và tiết kiệm.

“Chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị thanh tra phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự vận tải như dừng đón, trả khách; giao, nhận hàng; lập các bến không đúng quy định. Các phòng chuyên môn tổ chức trực 24/24 giờ để sẵn sàng cấp phép cho phương tiện tham gia tăng cường vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán”, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Kiên Giang thông tin.