Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được đầu tư 750 tỷ đồng, đạt chuẩn cao tốc

TPO - Sau khi hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, mở rộng thêm làn dừng khẩn cấp, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã đạt chuẩn khai thác đường cao tốc, giúp hành trình Cần Thơ - Rạch Giá rút ngắn còn khoảng 60 phút. Công trình không chỉ giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 80 còn tạo cú hích kết nối hạ tầng vùng Tây Nam Bộ.

Ngày 19/10, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (nối TP. Cần Thơ với tỉnh An Giang) đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường và khai thác êm thuận. Đây là dự án trọng điểm thuộc mạng lưới cao tốc phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm tải giao thông, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sau khi nâng cấp xong.

Tuyến đường dài 51,5km hiện đạt tiêu chuẩn khai thác như đường cao tốc trong giai đoạn phân kỳ, mặt đường êm thuận, độ an toàn cao. Nhờ đó, thời gian di chuyển giữa TP. Cần Thơ và Rạch Giá (An Giang) rút ngắn từ khoảng 90 phút xuống còn 60 phút, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách, giảm áp lực cho Quốc lộ 80 cũ.

Hạ tầng đồng bộ cũng mở ra cơ hội kết nối du lịch, thương mại, nông sản giữa các địa phương trong khu vực, đặc biệt Cần Thơ và Rạch Giá. Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được kỳ vọng trở thành động lực thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch ven biển An Giang trong thời gian tới.

Sau khi được thảm bê tông nhựa hoàn chỉnh, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hiện đạt tiêu chuẩn khai thác như đường cao tốc.

Đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, sau khi hoàn thành thảm bê tông nhựa, chất lượng khai thác của tuyến nâng rõ rệt. Người dân phản hồi tích cực, tuyến vận hành êm thuận, an toàn và giúp giảm đáng kể thời gian lưu thông. Dự án đang hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông theo tiêu chuẩn cao tốc, dự kiến bàn giao trong năm 2025 đúng tiến độ.

Dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được Bộ GTVT phê duyệt năm 2022, khởi công tháng 6/2024, tổng vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Quy mô đầu tư gồm bù lún, thảm tăng cường mặt đường bằng 2 lớp bê tông nhựa, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, làn dừng khẩn cấp.