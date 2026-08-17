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Vụ cầu 80 tỷ đồng xây xong bỏ hoang: Chốt ngày đưa vào sử dụng

Ngọc Tú

TPO - Sau thời gian dài “đắp chiếu” vì không có đường dẫn 2 đầu, cầu Mô Vĩnh trị giá hơn 80 tỷ đồng nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) đã được chốt tiến độ hoàn thiện, đưa vào khai thác.

Video cây cầu 80 tỷ đồng xây xong bỏ hoang vì không có đường dẫn.

Ngày 17/8, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông (QLDACTGT) Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có công văn gửi Báo Tiền Phong và Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Nghệ An phản hồi thông tin sau bài viết: “Cầu gần 80 tỷ đồng xây xong bỏ hoang vì không có đường dẫn”.

Theo Ban QLDACTGT Nghệ An, cầu Mô Vĩnh được phê duyệt đầu tư vào năm 2023, do UBND huyện Thanh Chương (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, dự án được chuyển về cho Ban quản lý.

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Cầu Mô Vĩnh nằm trơ trọi giữa đồng.

Cầu được xây dựng trên địa bàn 2 xã Hoa Quân và Kim Bảng, với thiết kế dài hơn 146m, rộng 9m. Đường dẫn 2 đầu cầu rộng 7,5m, dài 2,4km. Dự án có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp là 60,2 tỷ đồng, 5 tỷ đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) còn lại là các chi phí khác.

Đến thời điểm hiện tại, phần cầu chính đã được thi công hoàn chỉnh, riêng phần đường dẫn chưa triển khai. Giá trị thực hiện dự án đạt 42% giá trị hợp đồng.

Theo Ban QLDACTGT Nghệ An, nguyên nhân khiến dự án đình trệ là công tác GPMB tại địa phương chưa hoàn thành, khiến nhà thầu không có mặt bằng để thi công tuyến đường dẫn.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu hai xã Hoa Quân và Kim Bảng tập trung hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/9. Bên cạnh đó yêu cầu các đơn vị tập trung thi công để hoàn thiện và đưa vào sử dụng cây cầu trước ngày 31/1/2027.

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Phần cầu chính đã thi công hoàn thiện. Tuy nhiên, đường dẫn 2 đầu cầu chưa có nên không thể đưa vào sử dụng.

“Khi có mặt bằng, đơn vị sẽ huy động tối đa nhân lực, máy móc, lựa chọn giải pháp thi công phù hợp để bảo đảm tiến độ yêu cầu đề ra”, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Giám đốc Ban QLDACTGT Nghệ An nói.

Nhiều vướng mắc trong GPMB

Tại xã Hoa Quân, có 1,3km đường dẫn ảnh hưởng đến 57 thửa đất của 42 hộ dân. Trong đó, có 13 thửa đất ở và phần còn lại là đất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân cho biết, địa phương được yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/9. Xã sẽ tổ chức họp dân, triển khai các bước bồi thường, GPMB theo quy định.

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Thời gian qua, người dân phải sử dụng cầu tạm.

Trong khi đó, xã Kim Bảng có 1,1km đường dẫn ảnh hưởng đến đất rừng sản xuất của người dân. Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Văn Tuấn cho biết, địa phương đang gặp khó khăn do thiếu nhân sự, trong khi cùng lúc phải triển khai nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Vinh - Thanh Thủy, trường liên cấp và dự án điện gió. Ngoài ra, một số diện tích đất rừng bị chồng lấn khiến việc xác minh nguồn gốc, trích đo và lập phương án bồi thường gặp khó khăn.

“Hiện, xã đã ký trích đo, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, xã sẽ triển khai các bước tiếp theo theo quy định... Dù còn nhiều khó khăn, xã quyết tâm hoàn thành công tác đền bù, GPMB, bàn giao mặt bằng cho dự án theo đúng chỉ đạo của tỉnh”, ông Tuấn thông tin thêm.

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Trước ngày 31/12, cây cầu sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Như Báo Tiền Phong phản ánh, cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ nối 2 xã Hoa Quân và Kim Bảng được tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 12/2023, với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng. Sau thời gian thi công, năm 2025, cầu Mô Vĩnh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, cây cầu phải bỏ hoang không thể sử dụng do thiếu đường dẫn 2 đầu cầu.

Ngọc Tú
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