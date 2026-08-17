Clip ‘đội nghi thức trung niên’ gây xôn xao, lãnh đạo xã lên tiếng

TPO - Hình ảnh những phụ nữ trung niên mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, thực hiện nghi thức Đội với động tác bước đều không thống nhất đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Clip giới thiệu là “Đội nghi thức trung niên xóm Ngọc Bích, Diễn Châu 1” gây xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip giới thiệu là “Đội nghi thức trung niên xóm Ngọc Bích, Diễn Châu 1”. Trong video, nhiều phụ nữ trung niên mặc áo dài trắng hoặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, đội mũ calo và thực hiện các động tác nghi thức Đội.

Đáng chú ý, một số người trong đội thực hiện động tác bước đều không thống nhất, tạo hình ảnh được nhiều người nhận xét là “giật cục”, “cà giật”, thậm chí “cà thọt”. Đoạn clip nhanh chóng nhận nhiều bình luận trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng hình ảnh này phản cảm, không phù hợp với nghi thức Đội.

Trước những tranh luận trên mạng xã hội, dưới bài đăng, chủ tài khoản cho biết, đây không phải cuộc thi, không liên quan đến đoàn viên của xã mà do một nhóm phụ nữ tự tổ chức. Người này cho rằng, một số bình luận đang nhìn nhận sự việc theo hướng tiêu cực.

Hình ảnh "Đội nghi thức trung niên" gây xôn xao. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin kèm đoạn clip, hình ảnh được cho là tại xã Diễn Châu (Nghệ An). Tuy nhiên, từ ngày 1/7, xã Diễn Châu thành lập mới 19 khối, xóm trên cơ sở sáp nhập 37 khối, xóm cũ. Danh sách 19 khối, xóm mới không có địa danh nào mang tên Ngọc Bích hoặc “Ngọc Bích Diễn Châu 1”.

Phóng viên đã liên hệ với chủ tài khoản đăng tải clip để tìm hiểu nguồn gốc, thời điểm ghi hình nhưng chưa nhận được phản hồi.

Liên quan đến sự việc, ông Đào Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, cho biết, năm nay, địa phương chưa tổ chức thi nghi thức Đội. Hình ảnh trong clip có thể được quay từ nhiều năm trước.

Theo lãnh đạo địa phương, từ ngày 12/8, các xóm trên địa bàn xã mới bắt đầu nổi trống, tổ chức luyện tập nghi thức Đội. Đối tượng tham gia là đội viên trong các trường tiểu học và trung học cơ sở. Dự kiến, xã sẽ tổ chức hội thi vào ngày 30/8, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Một số phụ nữ trung niên thực hiện nghi thức Đội trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội.

“Xã đã giao Phòng Văn hóa và Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn các Chi đội thiếu niên tại các xóm luyện tập nghi thức Đội đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm túc, nghiêm trang theo hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên”, ông Thanh thông tin.

Trước đó, nhiều clip về phần thi nghi thức Đội tại xã Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bị phản ánh có động tác bước đều không đúng quy định, gây tranh luận trên mạng xã hội. Sau khi báo chí phản ánh, Hội đồng Đội T.Ư đã yêu cầu Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chấn chỉnh, thống nhất thực hiện nghi thức Đội theo quy định.