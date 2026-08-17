Nghiên cứu sinh ĐH Thanh Hoa tìm hiểu chiến lược nội địa hóa của J&T Cargo

Làm thế nào để một thương hiệu logistics quốc tế phát triển tại thị trường nội địa? Đây chính là bài toán nghiên cứu cốt lõi được đoàn nghiên cứu sinh Tiến sĩ Đại học Thanh Hoa tập trung phân tích trong chuyến khảo sát tại J&T Cargo Việt Nam ngày 13/8/2026. Chiến lược "người bản địa làm logistics bản địa" của J&T Cargo đã mang đến những lời giải thuyết phục cho các nghiên cứu sinh.

Đoàn nghiên cứu sinh ĐH Thanh Hoa chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện J&T Cargo. Ảnh: J&T Cargo

Đối với các nghiên cứu sinh (NCS) đến từ Đại học Thanh Hoa – trường đại học xếp hạng 18 thế giới, việc phân tích sự thích ứng của các doanh nghiệp toàn cầu (Go global) tại thị trường Đông Nam Á là một đề tài mang giá trị thực tiễn cao. Đặc biệt trong ngành logistics, rào cản địa hình, thói quen tiêu dùng và quy định pháp lý đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược bản địa hóa hết sức bài bản.

Các nghiên cứu sinh Thanh Hoa muốn tìm hiểu cách J&T Cargo – doanh nghiệp logistics lớn tại Trung Quốc và Đông Nam Á – thiết kế các dự án và mô hình hoạt động như thế nào để phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam. Chuyến công tác là cơ hội để đoàn kiểm chứng các lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng thông qua thực tế vận hành sinh động của doanh nghiệp.

“Bản địa hóa nguồn nhân lực" – Chìa khóa thành công

Trả lời các thắc mắc từ các NCS Thanh Hoa, ông Vương Hạo – Giám đốc Trung tâm Nhân sự J&T Cargo đã phân tích sâu sắc chiến lược "bản địa hóa nguồn nhân lực" của doanh nghiệp tại Việt Nam. Trọng tâm của chiến lược này nằm ở yếu tố con người. J&T Cargo kiên trì chính sách ưu tiên tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực người Việt có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn trong ngành vận chuyển.

Các nghiên cứu sinh đặt câu hỏi tìm hiểu về chiến lược phát triển logistics của J&T Cargo tại Việt Nam. Ảnh: J&T Cargo

Chính đội ngũ nhân sự bản địa này là lực lượng nòng cốt giúp J&T Cargo thấu hiểu chính xác từng tuyến đường vận chuyển, nắm rõ ưu thế của trục Quốc lộ 1A kết nối Bắc - Nam, cũng như tâm lý và yêu cầu nghiêm ngặt của các đối tác kinh doanh tại Việt Nam. Việc trao quyền cho nhân sự người Việt kết hợp với nguồn lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ quản trị hiện đại từ tập đoàn đã tạo nên một mô hình vận hành linh hoạt, tối ưu chi phí cho các đơn hàng nặng và cồng kềnh.

Song song đó, J&T Cargo tận dụng tối đa bối cảnh vĩ mô thuận lợi khi kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% vào năm 2025. (Nguồn: https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2026/01/socio-economic-situation-in-the-fourth-quarter-and-2025/)Doanh nghiệp chủ động điều chỉnh quy trình dịch vụ để bám sát các chính sách phát triển logistics của Chính phủ Việt Nam, biến các định hướng vĩ mô thành lợi thế cạnh tranh thực tế.

"Qua trao đổi, tôi nhận thấy J&T Cargo đã thực hiện chiến lược nội địa hóa rất xuất sắc. Những câu hỏi của đoàn chúng tôi về cách thiết kế mô hình hoạt động đều đã có lời giải đáp rất rõ ràng." – bạn Trần Tĩnh (NCS Tiến sĩ, Học viện Chủ nghĩa Marx, ĐH Thanh Hoa) nhấn mạnh.

Tiến sĩ Quản Hạo (trái) đại diện ĐH Thanh Hoa trao quà lưu niệm cho ông Vương Hạo – Giám đốc Trung tâm Nhân sự J&T Cargo. Ảnh: J&T Cargo

Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế

Chiến lược "bản địa hóa" J&T Cargo đã giúp doanh nghiệp và mang đến một ví dụ điển hình về sự bứt phá nhanh chóng của một thương hiệu logistics Châu Á, nhanh chóng làm chủ thị trường logistics nội địa tại các quốc gia Trung Quốc, Đông Nam Á và vươn tầm quốc tế đến châu Mỹ, châu Âu. Chia sẻ của J&T Cargo cho thấy, chiến lược bản địa hóa không đơn thuần là việc mở chi nhánh và thuê nhân sự trong nước, mà là quá trình hòa nhập sâu sắc vào nền kinh tế, tôn trọng văn hóa bản địa và chia sẻ giá trị phát triển cùng cộng đồng sở tại.

Việc được đơn vị học thuật hàng đầu thế giới như Đại học Thanh Hoa chọn để tham khảo thông tin là nguồn động lực lớn để J&T Cargo tiếp tục hoàn thiện mô hình nội địa hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng nặng và khẳng định vị thế đối tác logistics đáng tin cậy tại Việt Nam.