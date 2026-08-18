Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ ông Lê Thanh Thản: Lý do nhiều cán bộ, cổ đông không bị xử lý hình sự

Hoàng An

TPO - Trong vụ án ông Lê Thanh Thản bán hàng trăm căn hộ xây dựng sai quy hoạch cho khách hàng, cơ quan truy tố xác định nhiều cán bộ và cổ đông doanh nghiệp có trách nhiệm liên quan nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.

Cựu Bí thư, Chủ tịch quận Hà Đông có trách nhiệm

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes; Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, gồm: Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyên, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Nam và Vương Đăng Quân bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan truy tố cáo buộc, ông Thản đã quảng cáo gian dối tính pháp lý của dự án CT6 Kiến Hưng về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất” để khách hàng tin tưởng. Qua đó, ông bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

screen-shot-2026-08-18-at-105315.png
Dự án CT6 Kiến Hưng.

Liên quan vụ án, ngoài những người bị truy tố, Viện Kiểm sát xác định có hai cựu lãnh đạo quận Hà Đông (cũ) cùng các cá nhân thuộc Công ty Bemes, Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh và cơ quan quản lý nhà nước bị cáo buộc có trách nhiệm nhưng không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, ông Lê Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông, phụ trách quản lý đô thị từ tháng 7/2008 - 3/2012. Từ tháng 3/2012 - 5/2015, ông Cường là Chủ tịch UBND quận. Dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng từ ngày 31/10/2010 - 25/11/2012. Thời gian này, ông Cường còn được phân công phụ trách kinh tế, xây dựng và đất đai.

Tại các cuộc giao ban, ông Cường nhiều lần chỉ đạo Thanh tra xây dựng quận và UBND các phường tổ chức kiểm tra, phát hiện vi phạm tại các công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, riêng dự án CT6 Kiến Hưng, ông không được UBND phường Kiến Hưng hoặc Thanh tra xây dựng quận Hà Đông báo cáo, đề xuất kiểm tra.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Lê Cường có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Do ông Cường đã bị xử lý về Đảng và chính quyền, cơ quan điều tra cho rằng không cần thiết xử lý hình sự.

Hay như ông Phạm Khắc Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND quận Hà Đông từ tháng 5/2008 - 4/2012, sau đó làm Bí thư Quận ủy Hà Đông. Với tư cách Chủ tịch UBND quận, ông Tuấn phân công ông Lê Cường phụ trách quản lý xây dựng, đô thị.

Cơ quan điều tra xác định, ông Tuấn có thiếu sót ở mức độ gián tiếp của người đứng đầu nên không xem xét xử lý hình sự.

Hai phó tổng giám đốc công ty không biết dự án xây sai quy hoạch

Đối với nhóm cổ đông Công ty Bemes, Viện Kiểm sát cho rằng ông Lê Kim Giang sở hữu 6,8% cổ phần và bà Lê Thị Hoàng Yến sở hữu 3,2% cổ phần. Hai người không tham gia điều hành, tổ chức xây dựng hoặc quảng cáo gian dối để bán căn hộ nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

screen-shot-2026-08-18-at-105352.png
Ông Lê Thanh Thản trong phiên tòa trước đó.

Ông Lê Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Bemes, ký phiếu thu tiền và hóa đơn giá trị gia tăng theo chỉ đạo của ông Lê Thanh Thản nhưng không biết dự án xây sai quy hoạch; không tham gia xây dựng hoặc quảng cáo gian dối.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty Bemes, đại diện doanh nghiệp ký biên bản nghiệm thu đưa tòa CT6C vào sử dụng và ký các văn bản tính lại diện tích, giá tiền với khách hàng theo chỉ đạo của ông Thản. Cáo trạng xác định ông Sơn và ông Ngọc Anh là người làm thuê, không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự cả hai.

Đối với Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh, Viện Kiểm sát cho hay, các ông, bà: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hùng, Lục Thị Mai Trang, Võ Song Bình, Hoàng Khương Duy và Đào Thị Thanh Huyền, liên quan việc thành lập sàn giao dịch hoặc bán căn hộ nhưng không biết quy hoạch dự án, không bàn bạc đưa thông tin gian dối và không hưởng lợi nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Hoàng An
#Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh #Đại gia Lê Thanh Thản #vụ án Lê Thanh Thản #Lừa đảo #Ông Lê Kim Giang #Bà Lê Thị Hoàng Yến

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe