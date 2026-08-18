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Pháp luật

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Thủ đoạn lừa đảo của nữ môi giới bất động sản

Hoài Nam

TPO - Với thủ đoạn dựng kịch bản mua bán đất để chiếm đoạt tiền đặt cọc; giả chuyện người thân gặp nạn để vay tiền và quỵt cước của nhiều tài xế taxi, Đậu Thị Huyền Trang đã chiếm đoạt hơn 1,37 tỷ đồng của 11 người.

Ngày 17/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, trú phường Thành Sen) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 2/2026, Trang cần tiền trả nợ, tiêu xài nên thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Khi xảy ra tình trạng “sốt đất” tại xã Đan Hải và Việt Xuyên, Trang đưa thông tin gian dối về các thửa đất không thuộc sở hữu của mình, lập hợp đồng đặt cọc giả để nhận tiền của người mua.

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Bị cáo Đậu Thị Huyền Trang tại phiên xử.

Bằng thủ đoạn này, bị cáo chiếm đoạt 1,35 tỷ đồng của 4 người. Sau đó, Trang tiếp tục bịa chuyện người thân bị tai nạn, bệnh nặng để vay tiền của các tài xế taxi. Khi xuống xe, bị cáo viện lý do tài khoản ngân hàng bị lỗi hoặc gửi hình ảnh chuyển khoản giả để không trả tiền. Trang chiếm đoạt và quỵt cước hơn 29,3 triệu đồng của 7 tài xế.

Tổng cộng, Trang chiếm đoạt hơn 1,379 tỷ đồng của 11 bị hại tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Số tiền này được bị cáo sử dụng để trả các khoản vay trực tuyến và chi tiêu cá nhân.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Huyền Trang 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 1,379 tỷ đồng cho 11 bị hại.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Nữ môi giới đất lừa 11 người #Môi giới bất động sản lừa đảo #dựng kịch bản mua bán đất để nhận tiền cọc #Đậu Thị Huyền Trang

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