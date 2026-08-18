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Ngư dân sống sót sau 4 ngày trôi dạt giữa biển: 'Động lực của tôi là hai đứa con'

Văn Quân

TPO - Ngày 18/8, Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân đã đưa ngư dân được cứu sống sau 4 ngày lênh đênh, trôi dạt giữa biển vào đất liền bàn giao cho Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận, thực hiện bàn giao nạn nhân về với gia đình.

Nạn nhân kể lại phút giây sinh tử sau 4 ngày lênh đênh trên biển

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 16/8, Tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phía Đông giàn khoan dầu khí Thăng Long, cách bờ khoảng 80 hải lý thì phát hiện một ngư dân trôi dạt trên biển và khẩn trương tổ chức cứu vớt.

Trong điều kiện trời tối, sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 đã cơ động tiếp cận; đến khoảng 19 giờ cùng ngày đã đưa ngư dân lên tàu an toàn.

Lãnh đạo xã Tây Yên, An Giang chia sẻ về hoàn cảnh gia đình nạn nhân

Ngư dân được xác định là ông Trương Văn Chung, sinh năm 1980 (trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang). Theo thông tin ban đầu, ông Chung bị rơi khỏi tàu cá từ ngày 12/8 và trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày. Khi được cứu, ngư dân trong tình trạng sức khỏe suy yếu, mệt mỏi, tinh thần chưa ổn định và chưa nhớ được tàu cá mình bị rơi xuống.

Ngay sau khi cứu vớt, cán bộ, chiến sĩ tàu 743 đã sơ cứu, cung cấp nước uống, thức ăn, bố trí nơi nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Đến ngày 17/8, sức khỏe ngư dân cơ bản ổn định.

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Nạn nhân lúc được chiến sĩ Hải đoàn 129, tàu 743, Quân chủng Hải quân cứu

Ngày 18/8, Tàu 743 hành quân về cảng Hải đoàn 129 Hải quân để đưa ông Chung trở về với gia đình..

Văn Quân
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