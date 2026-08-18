Dùng AI 'chế' video nhạy cảm bôi nhọ bạn cùng lớp rồi đăng TikTok

TPO - Tại Công an xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, nữ sinh T. khai nhận do mâu thuẫn với Q. nên đã dùng AI cắt ghép, "chế" ảnh rồi đăng tải và lan truyền 2 video nhạy cảm nhằm bôi nhọ bạn trên TikTok.

Ngày 18/8, Công an xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã xử lý trường hợp một nữ sinh dùng công cụ AI để chế hình ảnh, video đăng lên TikTok bôi nhọ bạn cùng lớp, do xích mích cá nhân.

Theo đó, cháu H.T.T.Q. (SN 2013) bị một tài khoản TikTok ẩn danh sử dụng công cụ AI cắt ghép video, hình ảnh nhạy cảm, sau đó đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội.

Phát hiện sự việc, gia đình Q. yêu cầu tài khoản này gỡ bỏ nhưng không được. Tài khoản này vẫn tiếp tục chia sẻ làm ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý của cháu Q.

T. làm bản cam kết không để xảy ra sự việc tương tự.

Nhận được đơn kiến nghị từ phụ huynh Q., công an xã đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, xác định người thực hiện hành vi trên chính là cháu N.N.M.T., bạn cùng lớp của Q.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận do mâu thuẫn với Q. nên đã dùng AI cắt ghép, đăng tải và lan truyền 2 video nhạy cảm nhằm bôi nhọ bạn trên TikTok.

Ngay sau đó, Công an xã Ia Grai đã yêu cầu T. xóa toàn bộ clip, hình ảnh liên quan, đăng bài đính chính, xin lỗi Q. trên mạng xã hội và ký cam kết không tái phạm.