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Thế giới

Bộ trưởng Colombia hứng chỉ trích vì đi tắm biển giữa lúc người dân vật lộn sau động đất

Minh Hạnh

TPO - Tân Bộ trưởng Nhà ở Colombia đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi xuất hiện thông tin ông đưa gia đình đi nghỉ dưỡng tại vùng Caribe, khi đất nước Colombia vẫn đang chao đảo vì một trận động đất kinh hoàng khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.

Trận động đất ngày 10/8 - cướp đi sinh mạng của gần 300 người ở miền tây Colombia - xảy ra chỉ ba ngày sau khi Tổng thống Abelardo de la Espriella nhậm chức.

Đây là trận động đất mạnh nhất tại Colombia trong gần nửa thế kỷ qua, với cường độ lên tới 7,4 độ. Gần 27.000 ngôi nhà đã bị phá hủy trong trận động đất và nhiều người sống sót hiện phải ngủ ngoài trời trên những tấm nệm hoặc giường tạm bợ.

Trong khi chính quyền Colombia vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả trận động đất, thì vào cuối tuần qua, những hình ảnh và video ghi lại cảnh Bộ trưởng Nhà ở Jaime Andres Beltran đang thư giãn trên bãi biển tại thành phố Santa Marta (vùng Caribe) đã xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội.

Phe đối lập tuyên bố sẽ đệ trình kiến ​​nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với vị bộ trưởng này, vì việc ông nghỉ phép vào thời điểm vô cùng cấp bách.

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Bộ trưởng Nhà ở Colombia Jaime Andres Beltran. (Ảnh: EPA)

Vào ngày 17/8, Bộ trưởng Jaime Andres Beltran đã cố gắng bác bỏ những lời chỉ trích về chuyến đi của mình. Ông viết trên mạng xã hội X, rằng mình "không phải đang đi nghỉ mát" mà chỉ đơn thuần là "dành vài giờ bên vợ con, những người mà tôi đã không gặp suốt nhiều ngày qua", và ngay sau đó đã trở về với công việc tái thiết sau động đất.

Trận động đất này được xem là "phép thử" đối với tân Tổng thống De la Espriella.

Tuần trước, ông đã thị sát khu vực bị ảnh hưởng và công bố các khoản trợ cấp tiền thuê nhà cho những gia đình bị mất nhà cửa.

Bộ trưởng Jaime Andres Beltran cũng kêu gọi đồng minh của mình là Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn áp thuế đối với hàng hóa Colombia trong thời gian nước này tìm cách vực dậy nền kinh tế.

Minh Hạnh
Straitstimes
#động đất Colombia #Bộ trưởng Nhà ở Colombia #nghỉ dưỡng #biển Caribe #Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella

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