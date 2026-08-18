Thu Hà Nội, nhiếp ảnh gia vào mùa 'hốt bạc'

TPO - Càng gần Quốc khánh 2/9, nhu cầu chụp ảnh áo dài tại Quảng trường Ba Đình càng tăng, kéo theo các ê-kíp chụp ảnh vào mùa cao điểm. Mỗi nhiếp ảnh gia có thể thu 1-2 triệu/buổi, trong khi cả ê-kíp có thể đạt doanh thu 10-15 triệu đồng/tuần.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nhu cầu chụp ảnh với áo dài trắng, cờ đỏ sao vàng tại đây ngày càng tăng khi Quốc khánh 2/9 cận kề.

Nhu cầu khách tăng cao kéo theo nguồn cung từ các ê-kíp chụp ảnh, sẵn sàng bước vào mùa cao điểm. Với các gói dịch vụ có giá từ vài trăm nghìn đến gần 2 triệu đồng/người, những bộ ảnh mang sắc màu truyền thống đang trở thành nguồn thu chính của các nhiếp ảnh gia.

Nhu cầu chụp ảnh áo dài tại khu vực Quảng trường Ba Đình tăng cao.

Theo khảo sát của phóng viên, các gói chụp ảnh áo dài tại khu vực Quảng trường Ba Đình được thiết kế khá đa dạng. Với các gói chỉ chụp ảnh có giá dao động từ khoảng 500.000-600.000 đồng/người, bao gồm phụ kiện như cờ, nón, khăn và một số ảnh chỉnh sửa.

Với khách có nhu cầu trọn gói gồm trang phục, trang điểm, làm tóc, phụ kiện và chụp ảnh, chi phí dao động khoảng 1,1-1,8 triệu đồng/người, tùy loại trang phục, mức độ đầu tư cho make-up, làm tóc, hoa tươi và số lượng ảnh chỉnh sửa.

Các gói chụp theo cặp có giá khoảng 1-1,9 triệu đồng/cặp nếu sử dụng dịch vụ trọn gói. Nếu chỉ thuê nhiếp ảnh gia, không bao gồm trang phục và trang điểm, mức giá là khoảng 1 triệu đồng/cặp.

Nhiếp ảnh gia chia sẻ về doamh thu chụp ảnh dịp lễ 2/9.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể sử dụng riêng từng dịch vụ. Cụ thể, trang điểm, làm tóc có giá khoảng 300.000-600.000 đồng/dịch vụ, thuê trang phục có giá từ 150.000 đồng, dịch vụ chỉnh sửa ảnh khoảng 15.000 đồng/tấm. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu của khách hàng, một số studio còn tặng kèm video ngắn được quay bằng máy ảnh để khách đăng tải trên mạng xã hội.

Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng của H22 Studio cho biết nhu cầu chụp ảnh đặc biệt cao vào những dịp lễ lớn của đất nước như Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc khánh 2/9...

Nhiều bạn nữ tạo dáng trong tà áo dài trắng cùng sắc cờ đỏ sao vàng giữa Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Phạm

"Vào những dịp như vậy, lượng khách thực sự rất đông, nên studio của mình cũng chỉ nhận một lượng vừa phải, đủ công việc để ekip hoạt động. Doanh thu của cả ekip khoảng 10-15 triệu đồng/tuần. Có ngày chỉ một vài khách, có ngày khoảng chục khách, thậm chí lên tới 50-60 khách. Với những buổi chụp như thế này, thu nhập của bọn mình thường khoảng 1-2 triệu đồng/ngày", anh Việt Hùng chia sẻ.

Anh Khuất Duy Nghĩa - founder 9.AM Studio cho biết nhu cầu của khách găn chặt với thời điểm, địa điểm cụ thể. Đặc biệt, càng gần Ngày Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình là địa điểm nhiều người không thể bỏ qua. Nắm được tâm lý này của khách hàng nên trong dịp đại lễ A50, A80 studo của anh Nghĩa ghi nhận mức doanh thu bùng nổ.

Một số nhiếp ảnh gia theo đuổi các bộ ảnh áo dài không chỉ vì doanh thu, mà còn mong muốn góp phần lan tỏa giá trị của tà áo dài Việt Nam.

Nhìn vào lượng khách đặt lịch thực tế năm nay, anh Duy Nghĩa cho biết lượng khách dịp này vẫn cao nhưng không quá tải. "Xu hướng năm nay mọi người vẫn đang chụp và hình ảnh đi theo phong cách tương tự đợt A80, vì áo dài trắng không có nhiều biến thể hay cách tân giống các trang phục áo dài khác. Vì vậy lại đặc biệt và không thể lẫn với bất kỳ trang phục nào", anh Duy Nghĩa nêu.

Với anh Nghĩa, việc theo đuổi những bộ ảnh áo dài không chỉ nhằm tìm kiếm doanh thu. Anh cho biết mỗi năm đều thực hiện nhiều bộ ảnh về áo dài, trong đó có không ít sản phẩm được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội trong 3 năm qua. Đây vừa là định hướng xây dựng nhận diện cá nhân, vừa là cách anh góp phần lan tỏa giá trị của tà áo dài Việt.

"Hà Nội đang độ vào thu rất đẹp, đây có thể nói là mùa đẹp nhất trong năm. Nên bộ ảnh tôi sắp thực hiện sẽ cố gắng làm nổi bật vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội khi mùa thu tới, và chắc chắn bộ ảnh này vẫn sẽ gắn liền với áo dài trắng Việt Nam", anh Duy Nghĩa cho hay.