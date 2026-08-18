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Thế giới

Thủ đô của Nga hứng 'mưa hỏa lực' quy mô lớn

Minh Hạnh

TPO - Ukraine đã phóng 620 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Mátxcơva và các khu vực lân cận vào rạng sáng 18/8 - một trong những cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhất của các lực lượng Ukraine vào khu vực này, trong khi bán đảo Crimea cũng báo cáo tình trạng mất điện sau các cuộc tập kích.

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(Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin viết trên Telegram, rằng lực lượng Nga đã bắn hạ 180 máy bay không người lái ở khu vực Mátxcơva và các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường, nhưng không nêu chi tiết về thương vong hay thiệt hại.

Thống đốc khu vực Andrei Vorobyov cho biết thêm, các UAV đã nhắm trúng một nhà kho của công ty thương mại điện tử Nga Wildberries cùng các cơ sở khác gần Mátxcơva. Ông cũng thông báo có ít nhất ba người bị thương tại khu vực này.

Wildberries - công ty thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Ukraine thời gian gần đây - cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái đã va vào tường của nhà kho, gây ra thiệt hại nhỏ.

Một số khu vực khác do Nga kiểm soát, bao gồm cả Crimea, cũng ghi nhận các cuộc tấn công dữ dội từ phía Ukraine.

Krymenergo, nhà cung cấp điện lớn nhất tại bán đảo Crimea, cho biết các quận phía nam bán đảo đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.

Công ty này thông báo, một số khu dân cư đã bị mất điện do các cuộc tấn công, đồng thời cho biết tình hình cung cấp điện vẫn gặp nhiều khó khăn tại các khu vực phía tây bắc, phía đông và phía nam của vùng này.

Nga cảnh báo Anh

Cũng trong ngày 18/8, Đại sứ quán Nga tại London cảnh báo Anh sẽ phải gánh chịu hậu quả vì đã cung cấp cho Ukraine các loại máy bay không người lái được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Tuyên bố này được đưa ra để phản hồi một bài báo trên tờ The Times, trong đó cho biết máy bay không người lái do Anh sản xuất lần đầu tiên được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào Nga. Bộ Quốc phòng Anh không xác nhận liệu máy bay không người lái của nước này có được lực lượng Ukraine sử dụng hay không.

"Những hành động của London chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả mà họ phải chịu trách nhiệm”, Đại sứ quán Nga tuyên bố trên kênh Telegram. “Mức độ can dự vào cuộc xung đột càng sâu và sự ủng hộ dành cho Kiev càng lớn, thì cái giá phải trả sẽ càng đắt”.

Hồi tháng 6, Anh tuyên bố sẽ cung cấp 150.000 máy bay không người lái cho Ukraine trước cuối năm 2026, theo gói viện trợ trị giá 752 triệu bảng Anh.

Khi được hỏi về các bình luận từ Đại sứ quán Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Anh sát cánh cùng Ukraine và chúng tôi cam kết cung cấp các trang thiết bị cần thiết để Ukraine tự vệ”.

Từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo Anh và các đồng minh phương Tây, rằng việc họ hỗ trợ Kiev - bao gồm cả việc cung cấp trang thiết bị - có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả và làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu trên quy mô rộng hơn.

Minh Hạnh
Reuters
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