Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vợ Ronaldo lên tiếng

Hương Ly

TPO - Georgina Rodriguez từng mơ đến đám cưới ở xa hoa lộng lẫy. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy hạnh phúc khi hôn lễ tổ chức ở không gian thân mật và riêng tư.

"Khi còn nhỏ, tôi thường tưởng tượng sẽ tổ chức cưới ở lâu đài tráng lệ nhất, di chuyển trên một chiếc xe lộng lẫy nhất, mặc lên mình chiếc váy dài nhất và đội lên đầu vương miện nạm kim cương", Rodriguez chia sẻ sau khi được Ronaldo tổ chức hôn lễ.

"Nhưng hiện tại, tôi tự nhủ không cần như thế nữa. Tôi khao khát sự thân mật, được tổ chức hôn lễ cùng người bạn đời và các con một cách thoải mái nhất ở ngôi nhà của mình. Chúng tôi có thể tiếp cận với lâu đài, biệt thự xa hoa, một hòn đảo và xe sang mỗi ngày. Tuy nhiên, tổ chức ở không gian thân mật là điều độc đáo hơn tất cả đối với gia đình chúng tôi", vợ Ronaldo chia sẻ tiếp.

hp3ytcqwcaayb62-8586.jpg
hp22eh3xaaakdd4-4150.jpg
Ảnh cận đám cưới ấm cúng của Ronaldo.

Ronaldo và Rodriguez kết hôn sau 10 năm hẹn hò và chung sống bên nhau. Tất cả chờ đợi vào đám cưới hoành tráng lịch sử nhất làng túc cầu, được tổ chức ở nơi đắt đỏ nhất và quy tụ dàn khách mời nổi tiếng. Tuy nhiên, Ronaldo và vợ trao lời thề nguyện một cách lặng lẽ tại ngôi nhà của họ ở Cascais, Bồ Đào Nha.

Tại đó chỉ có Ronaldo, Rodriguez và 5 người con.

"Chúng tôi tổ chức hôn lễ tại phòng khách, nơi mà cả gia đình cùng nhau ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Đây là nơi tôi và Ronaldo trải nghiệm cuộc sống hàng ngày. Tôi muốn các con nhớ rõ một điều, thứ tuyệt vời nhất đã xảy ra ở chính chiếc bàn này - lời thề nguyện của tôi và Ronaldo", người mẫu gốc Tây Ban Nha - Argentina chia sẻ thêm.

Trong ngày quan trọng của cuộc đời, Rodriguez diện trọn bộ bảo vật chế tác từ viên kim cương thô đình đám Queen of Kalahari của hãng Chopard, có tổng trị giá lên tới hơn 50 triệu USD. Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ đính viên kim cương trung tâm 50 carat, kết hợp cùng đôi bông tai 51 carat và chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ.

Ronaldo ăn mặc theo phong cách tối giản, với bộ suit cotton màu be phối áo phông trắng từ nhà mốt Gucci. Bên trong Ronaldo chỉ mặc một chiếc áo phông trắng trơn thoải mái thay vì áo sơ mi thắt cà vạt. Trong khi đó, cô dâu diện bộ suit váy lụa trắng tinh khôi bằng chất liệu lụa faille cấu trúc đứng. Đi kèm là đôi giày cao gót lụa satin trắng.

anh-man-hinh-2026-08-18-luc-083236.png
anh-man-hinh-2026-08-18-luc-083221.png
Bộ trang sức đắt đỏ của vợ Ronaldo.

Bộ đôi đã lên kế hoạch sinh thêm con sau kết hôn.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc tăng thành viên trong gia đình, siêu sao bóng đá 41 tuổi khẳng định bản thân cũng suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Trong khi đó, Rodriguez cho biết gia đình sẽ quá tải nếu sinh thêm em bé ở hiện tại. Tuy nhiên, cô sẵn sàng cùng Ronaldo đón thêm thành viên sau vài năm nữa, khi các con đã lớn.

Hiện tại, Ronaldo và Rodriguez dành trọn thời gian để chăm sóc 5 người con là Cristiano Jr., cặp song sinh Eva - Mateo, Alana Martina và Bella Esmeralda.

Cristiano Ronaldo và Rodriguez bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2016 sau cuộc gặp tình cờ tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi cô làm nhân viên bán hàng. Suốt một thập kỷ đồng hành trước khi kết hôn, cặp đôi vượt qua định kiến về chuyện "đũa lệch" để gắn bó bền chặt và đi đến cái kết viên mãn.

celebrity-sighting-in-madrid-november-23-2016.jpg
cristiano-ronaldo-is-officially-unveiled-as-al-nassr-player.jpg
mtv-emas-2019-red-carpet-arrivals.jpg
globe-soccer-awards-2024.jpg
Một thập kỷ bên nhau của Ronaldo và vợ.

Họ cùng xây dựng một tổ ấm đông đúc khi chào đón hai con gái chung Alana Martina và Bella Esmeralda. Rodriguez cũng yêu thương và chăm sóc ba con riêng của Ronaldo như con ruột. Biến cố lớn nhất đến với họ vào năm 2022 khi người con trai Angel trong cặp song sinh qua đời ngay lúc sinh, nỗi đau khiến cả hai phải nương tựa vào nhau để vượt qua.

Georgina đã đồng hành cùng Ronaldo qua các bước ngoặt sự nghiệp, từ Madrid, Italy, Manchester đến Saudi Arabia. Ronaldo từng chia sẻ nếu không có Rodriguez làm hậu phương, anh không thể kéo dài sự nghiệp bóng đá đỉnh cao vượt mốc 40 tuổi.

Hương Ly
#Ronaldo #Georgina Rodriguez #đám cưới #gia đình #bóng đá #hạnh phúc #cưới riêng tư #đám cưới ronaldo #ronaldo và vợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe