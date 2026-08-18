Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt tạm giam kẻ hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Nhật Huy

TPO - Lợi dụng mạng xã hội để làm quen với bé gái 13 tuổi, Lê Tiến bị cáo buộc 2 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến (29 tuổi, trú xã Tây Phú, An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Tiến em C.N.N.T. (13 tuổi, trú xã Tây Phú) quen nhau qua mạng xã hội Facebook và thường xuyên nhắn tin với nhau.

646495870-4435983326635004-8322839127532819617-n-9841.jpg
Đối tượng Lê Tiến.

Chiều tối ngày 14/2, Tiến nhắn tin hẹn gặp em T. tại một khu đất gần nhà. Em T. đồng ý và đến địa điểm hẹn vào khoảng 20h cùng ngày. Sau khi trò chuyện, Tiến bị cáo buộc đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em T.

Tiếp đó, chiều tối ngày 16/2, Tiến tiếp tục nhắn tin hẹn gặp em T. tại địa điểm cũ. Đến khoảng 23h cùng ngày, em T. đến gặp Tiến. Sau khi trò chuyện, Tiến tiếp tục bị cáo buộc thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em T.

Sau đó, em T. kể lại sự việc cho mẹ ruột. Ngày 9/4, gia đình đưa em T. đến Công an xã Tây Phú trình báo, tố cáo hành vi của Lê Tiến.

Nhật Huy
#An Giang #hiếp dâm #người dưới 16 tuổi #khởi tố #xâm hại tình dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe