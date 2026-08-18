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Pháp luật

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Hai người đàn ông hỗn chiến vì cô gái, một người tử vong

Cảnh Kỳ

TPO - Biết bạn gái đi ăn với người đàn ông khác, Trần Văn Phương ghen tuông, thách thức đánh nhau với 'tình địch', rồi cả hai lao vào 'hỗn chiến' làm 1 người tử vong.

Chiều 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Phương (SN 1988, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

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Công an thi hành quyết định đối với Trần Văn Phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Phương và chị N.T.N.P. (SN 1986, ngụ phường Phú Khương, Vĩnh Long) có tình cảm yêu đương.

Khoảng 2h sáng 13/8, Phương nhắn tin thì biết bạn gái đang đi ăn cơm với anh P.M.H (SN 1985, ngụ phường An Hội, Vĩnh Long). Phương ghen tuông, sau đó H. còn gọi điện cho Phương dẫn tới cự cãi, thách thức đánh nhau tại nhà trọ của chị P. trên địa bàn phường Phú Khương.

Đúng hẹn, Phương cầm dao bầu đứng đợi H. trước nhà trọ. Khi đến nơi, H cầm mã tấu xông tới, chém trúng vùng đầu của Phương. Phương cầm dao chống trả và đâm vào vùng hông của H. Khi H ngã vào chậu hoa gần đó, Phương tiếp tục xông vào đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau đó chị P. đến can ngăn, Phương mới dừng tay và chở H. đến bệnh viện cấp cứu, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương nặng nên H. tử vong.

Được công an vận động, Phương đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Cảnh Kỳ
#gây án mạng #Vĩnh Long #ghen tuông #trần văn phương #bạn gái #tử vong #xung đột

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