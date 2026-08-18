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Pháp luật

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Mắt xích quan trọng trong vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy về Việt Nam khai gì?

Tân Châu - Huế Xuân - Nguyễn Tiến

TPO - Tại phần xét hỏi, Hoàng Sỹ Thắng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, trong đó có liên quan đến hơn 10kg ma túy được 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam.

Trưa 18/8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng, HĐXX TAND TPHCM bắt đầu xét hỏi các bị cáo.

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Hoàng Sỹ Thắng đang trả lời xét hỏi của HĐXX trưa 18/8. Ảnh chụp qua màn hình.

Đáng chú ý là phần xét hỏi bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (43 tuổi, quê Nghệ An), người được xác định là một mắt xích trong đường dây ma túy liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam và bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Trả lời HĐXX, Hoàng Sỹ Thắng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng công bố tại phiên tòa.

Clip: Hoàng Sỹ Thắng trả lời xét hỏi HĐXX trưa nay 18/8.

Hoàng Sỹ Thắng là tài xế, được Hà Danh Nậm (đang bị truy nã, bị xét xử vắng mặt) thuê tham gia nhận, vận chuyển và giao ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Từ tháng 1/2023 đến ngày 15/3/2023, Thắng được Nậm thuê nhận 8 kiện hàng chứa ma túy từ Pháp chuyển về Việt Nam. Tiền công Thắng được trả từ 6 triệu đồng đến 50 triệu đồng cho mỗi lần thực hiện.

Sau khi nhận hàng theo chỉ đạo của Nậm, Thắng trực tiếp giao ma túy cho người mua hoặc phân công cháu rể là Bùi Văn Ánh thực hiện.

Ngày 15/3/2023, Nậm chỉ đạo Thắng cung cấp số điện thoại và thông tin người nhận giả để phục vụ việc giao ma túy. Sau đó, Nậm thông báo hàng đã về Việt Nam và yêu cầu Thắng chuyển 14 triệu đồng vào tài khoản của một trong 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10.

Theo Viện Kiểm sát, Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2.973 gam Ketamine và 14.761 gam MDMA. Trong số này có hơn 10kg ma túy loại Ketamine và MDMA được 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam nhưng chưa kịp giao cho các đối tượng trong đường dây thì bị phát hiện, thu giữ.

Viện Kiểm sát xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng tham gia được phân công vai trò, nhiệm vụ trong từng công đoạn của đường dây. Từ việc nhận hàng, vận chuyển, giao nhận đến tiêu thụ ma túy đều có sự câu kết, phối hợp giữa các đối tượng.

Hoàng Sỹ Thắng đang bị Viện KSND TPHCM truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Chiều cùng ngày, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo nhằm làm rõ vai trò, hành vi của từng người trong vụ án, trong đó có quá trình nhận và vận chuyển số ma túy liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không.

Tân Châu - Huế Xuân - Nguyễn Tiến
#Hoàng Sỹ Thắng #Ma túy #TAND TPHCM #4 nữ tiếp viên hàng không #Hà Danh Nậm

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