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Thế giới

Iran nêu điều kiện mở cửa eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện, trong đó có dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 18/8 cho biết eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại nếu Mỹ chưa thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước.

"Tehran yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, giải phóng tài sản của Iran đang bị đóng băng, chấm dứt các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và ngừng mọi mối đe dọa cũng như hoạt động quân sự nhằm vào Iran", hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết.

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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ông Ghalibaf cũng yêu cầu Mỹ thực hiện những cam kết khác được đề cập trong Bản ghi nhớ (MOU) đạt được giữa hai nước hồi tháng 6.

Thỏa thuận này được kỳ vọng tạo tiền đề chấm dứt các hành động quân sự và hướng tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm kết thúc xung đột trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, thời hạn này đã hết vào ngày 17/8 mà chưa đạt được bước đột phá rõ ràng.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng khi sáng 18/8, một tàu được báo cáo trúng "vật thể lạ" trong khu vực, khiến một người thiệt mạng. Thông tin được nêu trong báo cáo gửi Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO).

Chủ tịch Quốc hội Iran sẽ thăm Iraq

Truyền thông nhà nước Iran cho biết ông Ghalibaf sẽ dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới Iraq vào ngày 19/8. Phái đoàn dự kiến gặp các quan chức Iraq để thảo luận về quan hệ song phương, an ninh biên giới, chống khủng bố, hợp tác kinh tế và các sáng kiến thúc đẩy ổn định tại Tây Á.

"Phái đoàn dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iraq để thảo luận về tăng cường quan hệ song phương, an ninh biên giới, nỗ lực chống khủng bố, mở rộng hợp tác kinh tế và thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước", đài truyền hình nhà nước IRIB cho biết.

Các cuộc họp cũng sẽ thảo luận về "các sáng kiến ​​chung nhằm thúc đẩy sự ổn định và an ninh trên khắp Tây Á".

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận khung Mỹ - Iran đã hết hạn nhưng xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Eo biển Hormuz #Mỹ #trừng phạt #quân sự #đàm phán #Trung Đông

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