Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thủ tướng Anh sập bẫy của kẻ giả mạo Chánh văn phòng Nhà Trắng

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Anh Andy Burnham đã bị kẻ giả mạo bà Susie Wiles - Chánh văn phòng Nhà Trắng, lừa bằng các trao đổi qua tin nhắn trong những ngày trước và sau khi ông nhậm chức.

ap26224610285790.jpg
Thủ tướng Anh Andy Burnham. (Ảnh: AP)

Sự việc xảy ra vào tháng 7 vừa qua, làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng an ninh trong hệ thống liên lạc của Chính phủ Anh.

Một cuộc truy tìm quốc tế đang được triển khai để tìm ra kẻ thực hiện vụ lừa. Khi đó, ông Burnham tin rằng mình đang trao đổi với bà Wiles - một trong những trợ lý quyền lực và thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vụ việc được phát hiện sau khi Đại sứ quán Anh tại Washington thông báo cho Nhà Trắng, rằng Thủ tướng Anh đã bị lừa. Văn phòng Thủ tướng Anh từ chối bình luận các vấn đề được coi là liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo các nguồn tin, ông Burnham chỉ trao đổi một số tin nhắn với kẻ giả mạo chứ không nói chuyện. Nội dung tin nhắn được nói là không chứa thông tin quan trọng và vụ việc nhanh chóng được báo cáo với các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ sự cố. GS. Anthony Glees - chuyên gia an ninh và tình báo tại Đại học Buckingham, cho rằng đây là vấn đề “rất nghiêm trọng”, bởi người bị lừa là Thủ tướng Anh và cuộc trao đổi diễn ra đúng thời điểm ông bắt đầu nắm quyền.

Theo ông Glees, nếu Thủ tướng Anh và Chánh văn phòng Nhà Trắng thực sự liên lạc với nhau, hai bên có thể thảo luận những vấn đề quan trọng. Vì vậy, việc đối tượng bên ngoài có thể tiếp cận Thủ tướng Anh bằng danh tính giả đặt ra câu hỏi về quy trình xác minh và bảo vệ liên lạc của chính phủ.

Khó phát hiện

Vụ việc càng gây chú ý bởi bà Wiles từng là mục tiêu của các hoạt động giả mạo và tấn công mạng.

Tháng 5 năm ngoái, đối tượng giả mạo đã sử dụng danh bạ điện thoại cá nhân của bà để liên lạc với một số quan chức cấp cao Mỹ. Đối tượng được cho là còn sử dụng AI để mô phỏng giọng nói của bà để gọi điện cho những thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa.

Năm 2024, bà Wiles trở thành mục tiêu của đơn vị gián điệp mạng được cho là liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Email của bà bị xâm nhập ngay trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 và sau đó đe dọa công bố thêm các email.

Nhà Trắng khẳng định vụ giả mạo ông Burnham không liên quan đến việc các thiết bị của bà Wiles từng bị xâm nhập. Theo nguồn tin, bà đã đổi số điện thoại và địa chỉ email sau vụ tấn công, đồng thời tăng cường biện pháp bảo mật trong quá trình FBI điều tra. Tuy nhiên, thủ phạm vụ tấn công trước đó vẫn chưa biết là ai.

Khi được hỏi về sự cố của ông Burnham, Tổng thống Trump gọi đây là “hiểu nhầm”.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về cách các quan chức Anh bảo vệ thông tin liên lạc cá nhân.

Số điện thoại di động cá nhân của ít nhất ba thành viên nội các, gồm: Bộ trưởng Y tế và Phó Thủ tướng Wes Streeting, Bộ trưởng Tư pháp Alex Norris và Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland Chris Bryant, từng bị công khai trên mạng.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace từng bị lừa nghe một cuộc gọi giả mạo vào năm 2022. Ông cảnh báo các quan chức chính phủ không nên mặc định điện thoại của họ an toàn.

“Các đối thủ của chúng ta luôn tìm kiếm những điểm yếu trong hệ thống liên lạc. Nếu bạn là một bộ trưởng trong chính phủ, hãy luôn giả định rằng điện thoại di động của mình đã bị xâm nhập”, ông nói.

Các chuyên gia cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến những vụ giả danh quan chức cấp cao trở nên khó phát hiện hơn.

Andrew Bud - nhà sáng lập iProov, công ty chuyên hỗ trợ các tổ chức phát hiện và ngăn chặn deepfake, cho biết AI hiện có thể sao chép khuôn mặt và giọng nói một cách dễ dàng. Do đó, cuộc điện thoại hoặc video tưởng như quen thuộc không còn đủ để xác nhận người ở đầu dây bên kia thực sự là ai.

Theo ông, thủ tướng hay người bình thường đều có thể trở thành mục tiêu của những thủ đoạn này.

Bình Giang
Daily Mail
#Thủ tướng Anh #Lừa đảo #AI #Chánh văn phòng Nhà Trắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe