Thủ tướng Anh sập bẫy của kẻ giả mạo Chánh văn phòng Nhà Trắng

TPO - Thủ tướng Anh Andy Burnham đã bị kẻ giả mạo bà Susie Wiles - Chánh văn phòng Nhà Trắng, lừa bằng các trao đổi qua tin nhắn trong những ngày trước và sau khi ông nhậm chức.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. (Ảnh: AP)

Sự việc xảy ra vào tháng 7 vừa qua, làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng an ninh trong hệ thống liên lạc của Chính phủ Anh.

Một cuộc truy tìm quốc tế đang được triển khai để tìm ra kẻ thực hiện vụ lừa. Khi đó, ông Burnham tin rằng mình đang trao đổi với bà Wiles - một trong những trợ lý quyền lực và thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vụ việc được phát hiện sau khi Đại sứ quán Anh tại Washington thông báo cho Nhà Trắng, rằng Thủ tướng Anh đã bị lừa. Văn phòng Thủ tướng Anh từ chối bình luận các vấn đề được coi là liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo các nguồn tin, ông Burnham chỉ trao đổi một số tin nhắn với kẻ giả mạo chứ không nói chuyện. Nội dung tin nhắn được nói là không chứa thông tin quan trọng và vụ việc nhanh chóng được báo cáo với các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ sự cố. GS. Anthony Glees - chuyên gia an ninh và tình báo tại Đại học Buckingham, cho rằng đây là vấn đề “rất nghiêm trọng”, bởi người bị lừa là Thủ tướng Anh và cuộc trao đổi diễn ra đúng thời điểm ông bắt đầu nắm quyền.

Theo ông Glees, nếu Thủ tướng Anh và Chánh văn phòng Nhà Trắng thực sự liên lạc với nhau, hai bên có thể thảo luận những vấn đề quan trọng. Vì vậy, việc đối tượng bên ngoài có thể tiếp cận Thủ tướng Anh bằng danh tính giả đặt ra câu hỏi về quy trình xác minh và bảo vệ liên lạc của chính phủ.

Khó phát hiện

Vụ việc càng gây chú ý bởi bà Wiles từng là mục tiêu của các hoạt động giả mạo và tấn công mạng.

Tháng 5 năm ngoái, đối tượng giả mạo đã sử dụng danh bạ điện thoại cá nhân của bà để liên lạc với một số quan chức cấp cao Mỹ. Đối tượng được cho là còn sử dụng AI để mô phỏng giọng nói của bà để gọi điện cho những thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa.

Năm 2024, bà Wiles trở thành mục tiêu của đơn vị gián điệp mạng được cho là liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Email của bà bị xâm nhập ngay trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 và sau đó đe dọa công bố thêm các email.

Nhà Trắng khẳng định vụ giả mạo ông Burnham không liên quan đến việc các thiết bị của bà Wiles từng bị xâm nhập. Theo nguồn tin, bà đã đổi số điện thoại và địa chỉ email sau vụ tấn công, đồng thời tăng cường biện pháp bảo mật trong quá trình FBI điều tra. Tuy nhiên, thủ phạm vụ tấn công trước đó vẫn chưa biết là ai.

Khi được hỏi về sự cố của ông Burnham, Tổng thống Trump gọi đây là “hiểu nhầm”.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về cách các quan chức Anh bảo vệ thông tin liên lạc cá nhân.

Số điện thoại di động cá nhân của ít nhất ba thành viên nội các, gồm: Bộ trưởng Y tế và Phó Thủ tướng Wes Streeting, Bộ trưởng Tư pháp Alex Norris và Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland Chris Bryant, từng bị công khai trên mạng.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace từng bị lừa nghe một cuộc gọi giả mạo vào năm 2022. Ông cảnh báo các quan chức chính phủ không nên mặc định điện thoại của họ an toàn.

“Các đối thủ của chúng ta luôn tìm kiếm những điểm yếu trong hệ thống liên lạc. Nếu bạn là một bộ trưởng trong chính phủ, hãy luôn giả định rằng điện thoại di động của mình đã bị xâm nhập”, ông nói.

Các chuyên gia cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến những vụ giả danh quan chức cấp cao trở nên khó phát hiện hơn.

Andrew Bud - nhà sáng lập iProov, công ty chuyên hỗ trợ các tổ chức phát hiện và ngăn chặn deepfake, cho biết AI hiện có thể sao chép khuôn mặt và giọng nói một cách dễ dàng. Do đó, cuộc điện thoại hoặc video tưởng như quen thuộc không còn đủ để xác nhận người ở đầu dây bên kia thực sự là ai.

Theo ông, thủ tướng hay người bình thường đều có thể trở thành mục tiêu của những thủ đoạn này.