Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ban Bí thư chỉ định 2 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phạm Hải Anh và Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh Chu Lệ Hường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 18/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị đột xuất tháng 8. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thông báo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chỉ định 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Phạm Hải Anh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Hải Anh sinh năm 1987, quê xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, ông Anh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện KSND Tối cao.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng chỉ định bà Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

1.jpg
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Hải Anh và Chu Lệ Hường.

Bà Chu Lệ Hường sinh năm 1973, quê xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn. Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, bà Hường là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn.

Việc bổ sung 2 lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan tư pháp vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh là bước kiện toàn quan trọng, góp phần bảo đảm cơ cấu, số lượng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đề ra.

Cũng tại hội nghị, ông Vũ Minh Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 cho ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

2.jpg
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Thái.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thắng
#công tác cán bộ tỉnh Bắc Ninh #trao tặng huy hiệu Đảng #Ban Bí thư chỉ định nhân sự vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe