Trôi dạt 4 ngày trên biển, ngư dân sống sót nhờ ôm phao không rời

TPO - Ngày 18/8, Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân đã bàn giao ngư dân Trương Văn Chung người sống sót sau 4 ngày lênh đênh trên biển về với gia đình.

Khoảng 10h50 ngày 18/8, tàu 743 thuộc Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân đưa ông Trương Văn Chung - ngư dân trôi dạt trên biển suốt 4 ngày, vào bờ an toàn.

Trước khi lên bờ, ông Chung được lực lượng y tế kiểm tra, thăm khám. Sức khỏe và tinh thần của ông cơ bản ổn định.

Sau đó, Hải đoàn 129 tổ chức bàn giao ông Chung cho Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, làm thủ tục đưa nạn nhân trở về với gia đình.

"Tôi cố gắng chịu đựng, mong có tàu đi qua cứu"

Chia sẻ sau khi được cứu, ông Trương Văn Chung cho biết những ngày lênh đênh giữa biển là khoảng thời gian ông phải đấu tranh để giành giật sự sống.

Theo ông Chung, khoảng 20h ngày 12/8, khi đang đi trên một ghe cào đôi (ông không nhớ tên ghe), ông dựa vào khu vực hông lái, nơi có trụ cột và một số tấm xốp. Khi đang định lấy điện thoại liên lạc, chưa kịp mở máy thì ông bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Các lực lượng thăm khám cho ngư dân Trương Văn Chung khi tàu 743 cập bờ.

"Nước ở ngoài đó chảy mạnh, tôi kêu nhưng không ai nghe. Thấy ghe càng ngày càng xa, tôi kêu không được nữa nên phải cố gắng chịu, mong có tàu nào đi qua để cứu vớt", ông Chung kể.

Trong lúc trôi dạt, một chiếc phao cũng trôi theo ông. Ông bám vào chiếc phao này để duy trì sự sống suốt nhiều ngày. Do liên tục bị sóng đánh, phần bụng ông bị trầy xước. "Nhờ chiếc phao đó mà tôi sống được. Sau này tôi xin đem về làm kỷ niệm", ông Chung nói.

Chiếc phao ông Chung ôm suốt 4 ngày trên biển.

Nhớ lại thời điểm được tàu 743 phát hiện, ông Chung cho biết bản thân khi đó gần như đã kiệt sức. "Trong thời gian trôi dạt ngày đêm, tôi trông cho tàu ghe gặp để cứu vớt mình. Có thêm động lực là hai đứa nhỏ nên tôi cố gắng sống, cố gắng cho tới khi gặp tàu 743. Tôi quăng can, phao nhưng lúc đó không còn sức. Các chiến sĩ mới lấy neo chạy vòng vòng vớt đưa tôi lên tàu", ông Chung kể.

Sau 4 ngày sinh tồn giữa biển, được trở về đất liền, ông Chung không giấu được niềm vui và xúc động. "Tôi rất mừng và xúc động. Tôi vô cùng cảm ơn những chiến sĩ hải quân đã cứu vớt, chăm sóc tôi từ miếng ăn, giấc ngủ đến thuốc men, giúp tôi vượt qua những ngày lênh đênh trên biển", ông nói.

Ông Trương Văn Chung khi được đưa lên tàu với sức khỏe ổn định.

Em Trương Ngọc Trinh (16 tuổi) - cháu của ngư dân Chung cho biết: "Cậu chung sống bằng nghề cào sò, có khi đi biển 3 tháng mới về nhà. Khi nghe tin báo cậu Chung bị rơi xuống biển, gia đình liên lạc với cậu nhưng chỉ nghe điện thoại đổ chuông. Sau đó nghe tin cậu bị trôi trên biển và được cứu sống. Khi nghe tin bị rớt xuống biển, các con của cậu và mọi người trong gia đình chỉ cầu nguyện mong cậu bình an, nay được hay tin cậu về đất liền gia đình rất vui mừng" - em Trinh nói.

Kịp thời tiếp cận, cứu người trong điều kiện sóng gió phức tạp

Thiếu tá Hoàng Quốc Tuấn - Thuyền trưởng tàu 743, Hải đội 922, Hải đoàn 129 Hải quân, cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tàu phát hiện ông Chung và nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn.

Các đơn vị ký kết bàn giao ngư dân.

Tuy nhiên, thời điểm cứu hộ gặp giông, trời chập tối nên việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Tàu 743 đã thông báo, phối hợp với nhà giàn, đồng thời điều động tàu Hải Dương 09 tham gia cứu hộ, cứu nạn, đưa ông Chung lên tàu an toàn.

"Ban đầu sức khỏe của ông Chung tạm ổn nhưng tinh thần hoảng loạn. Tàu đã tổ chức khám, chăm sóc, đồng thời báo cáo các đơn vị liên quan. Đến nay, sức khỏe và tinh thần của ông đã tạm ổn nên chúng tôi đưa nạn nhân về đất liền để bàn giao cho đơn vị chức năng và gia đình", Thiếu tá Tuấn cho biết.

Đơn vị Hải đoàn 129 cùng các đơn vị tặng quà, thăm hỏi đến gia đình và ngư dân bị nạn

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thượng tá Lê Xuân Tâm - Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân, cho biết đơn vị xúc động và vui mừng khi gặp lại ngư dân vừa trải qua 4 ngày sinh tồn giữa biển khơi trong điều kiện khắc nghiệt, gần khu vực các giàn khoan dầu khí.

"Bốn ngày giữa biển cả mênh mông là khoảng thời gian mà chúng ta khó có thể hình dung hết những gian nan, nguy hiểm và nghị lực phi thường của một người đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết", Thượng tá Tâm nói.

Phó Chính ủy Hải đoàn 129 biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, khẩn trương của cán bộ, nhân viên tàu 743 và Hải đội 922. Trong điều kiện sóng gió phức tạp, lực lượng làm nhiệm vụ đã chủ động quan sát, kịp thời phát hiện, tiếp cận và cứu người thành công.

Theo Thượng tá Lê Xuân Tâm, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ngư dân trên biển không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và phẩm chất của người chiến sĩ Hải quân.

"Giữa biển khơi, ngư dân không bao giờ đơn độc. Phía sau bà con là Tổ quốc, là các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biển; trong đó có những người chiến sĩ Hải quân luôn sẵn sàng có mặt khi bà con cần giúp đỡ", Thượng tá Tâm nhấn mạnh.