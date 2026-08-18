Gia cảnh ngư dân sống sót sau 4 ngày trôi dạt trên biển, hai con thơ ngóng cha

TPO - Sau 4 ngày lênh đênh trên biển và được lực lượng Hải quân cứu sống, ngư dân Trương Văn Chung đã được đưa về bờ và đang trên đường trở về nhà. Ở quê, hai con trai nhỏ cùng người thân ngóng chờ trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nơi gia đình vẫn chật vật mưu sinh bằng nghề biển.

Căn nhà dột và hai đứa trẻ ngóng cha trở về

Sáng 18/8, PV Tiền Phong tìm về ấp Hai Trong, xã Tây Yên, tỉnh An Giang, nơi gia đình ông Trương Văn Chung (SN 1980) đang ngóng tin người thân. Căn nhà cấp 4 xuống cấp là nơi hai con trai ông Chung là Trương Văn Thạch (14 tuổi), Trương Văn Thiên (8 tuổi) đang sống cùng người chú ruột Trương Văn Đề (SN 1982, em trai ông Chung). Đây cũng là căn nhà do cha mẹ ông Chung để lại sau khi qua đời.

Trời mưa kéo dài, nước từ mái nhà dột xuống nền. Trong căn nhà đơn sơ, hai người con của ông Chung vẫn thấp thỏm chờ cha về. Những ngày ông mất liên lạc, các em gần như không ngủ ngon, chỉ mong cha sớm trở về.

Ông Trương Văn Đề mong anh trai sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình sau 4 ngày trôi dạt trên biển.

Ngồi trong căn nhà cũ, ông Trương Văn Đề cho biết, sau khi cha mẹ qua đời, ông ở lại nhà để chăm lo hương khói. Trước đây, ông cũng có nhiều năm đi biển, chủ yếu làm nghề cào đôi. Sau khi mẹ qua đời, ông Đề nghỉ đi biển, ở nhà làm ruộng và chăm lo 2 cháu.

Theo ông Đề, do hoàn cảnh gia đình, ông Chung chỉ học đến khoảng lớp 4 rồi nghỉ, đi làm thuê trước khi theo các chuyến biển. Nhiều năm qua, ông Chung chủ yếu đi biển, không có công việc ổn định trên đất liền.

Mỗi chuyến biển kéo dài nhiều ngày, có khi cách nhà hàng trăm cây số. Chuyến biển vừa qua là lần đầu ông Chung đi trên chiếc tàu hoạt động tại khu vực Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

“Những lần trước anh Chung cũng đi biển, nhưng tôi không biết cụ thể đi tàu nào. Lần này hỏi người ta mới biết là đi tàu ở Bình Đại”, ông Đề nói.

Gia đình ông Chung có 8 anh chị em, gồm 6 con trai và 2 con gái. Phần lớn đã lập gia đình, một số đi làm ăn xa tại Bình Dương, Phú Quốc; những người còn lại gắn bó với nghề biển. Cha ông trước đây cũng làm nghề biển.

“Anh em trong nhà trước đây cũng đi biển chung với nhau. Sau này mỗi người đi một nơi, có người đi tàu vận chuyển, có người đi biển, người lên bờ làm thuê”, ông Đề kể.

Hai anh em Trương Văn Thạch và Trương Văn Thiên mong ngóng cha trở về sau 4 ngày trôi dạt trên biển.

Nhắc đến việc anh trai sống sót sau 4 ngày trôi dạt trên biển, ông Đề cho rằng, đó là điều may mắn ngoài sức tưởng tượng. Sau hành trình dài lênh đênh giữa biển, điều gia đình mong nhất là ông Chung bình an trở về, bởi ở quê, hai đứa con nhỏ vẫn đang chờ cha. Những ngày qua, người dân ấp Hai Trong cũng tìm cách hỗ trợ hai con của ông.

Bà Nguyễn Thị Kim Yên - Trưởng ấp Hai Trong cho biết, sau khi biết ông Chung gặp nạn trên biển, bà đã vận động người dân trong xóm chung tay giúp đỡ hai cháu nhỏ. Một số người hỗ trợ sách vở, quần áo để các em chuẩn bị cho năm học mới.

Theo bà Yên, gia đình ông Chung có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ những chuyến biển của người cha, trong khi hai con còn nhỏ.

Con trai lớn của ông Chung có sức khỏe yếu do mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, không thể làm các công việc nặng. Sau khi học hết lớp 5, em cũng nghỉ học.

Đại diện chính quyền địa phương tới thăm hỏi con ông Chung.

Địa phương vận động hỗ trợ gia đình

Trao đổi với Tiền Phong, bà Đỗ Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Yên cho biết, ngay sau khi nắm thông tin ông Trương Văn Chung gặp nạn trên biển, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống gia đình tìm hiểu hoàn cảnh và chuẩn bị phương án hỗ trợ.

Theo bà Tú, ông Chung đã ly hôn và hiện nuôi 2 con nhỏ. Sau khi mẹ ông Chung qua đời, hai cháu được người em ruột chăm sóc. “Gia đình ông Chung thuộc hoàn cảnh khó khăn. Khi nắm được tình hình, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã vận động một số nguồn để hỗ trợ gia đình”, bà Tú cho biết.

Theo lãnh đạo xã Tây Yên, phương đã vận động các nguồn hỗ trợ trước mắt, và tiếp tục tìm thêm nguồn lực để hỗ trợ hai con ông Chung trong thời gian tới.

Căn nhà cấp 4 xuống cấp, mái dột khiến nước tràn xuống nền mỗi khi trời mưa.

﻿Ảnh: Nhật Huy

Cũng theo bà Tú, sáng 18/8, UBND xã Tây Yên cũng cử cán bộ cùng gia đình đến cảng của Hải đoàn 129 để đón ông Chung. “Xã đã bố trí phương tiện đưa ông Chung về nhà”, bà Tú cho hay.

Trước đó, sau khi nắm thông tin cứu hộ và xác định được ông Chung là người địa phương, UBND xã Tây Yên đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên hệ với lực lượng Hải quân để cập nhật tình hình, phương án đưa ông Chung về nhà.

Được biết, khoảng 10h sáng 18/8, ông Trương Văn Chung đã được tàu của Hải đoàn 129 Hải quân đưa về cảng ở Vũng Tàu và bàn giao cho gia đình. Dự kiến, tối cùng ngày ông Chung sẽ về tới nhà.