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Trang trại vịt 30.000 con nhiều năm gây ô nhiễm

Phạm Trường

TPO - Trang trại vịt hơn 30.000 con ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) nhiều năm qua gây mùi hôi và ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân xung quanh.

Clip: Cận cảnh trang trại vịt bị phản đối vì gây mùi hôi ở Thanh Hóa.

Thời gian qua, người dân thôn Vạn Thắng, xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) phản ánh trang trại chăn nuôi vịt Vạn Thắng của Công ty TNHH Grimaud gây ô nhiễm, mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt.

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Hình ảnh người dân thôn Vạn Thắng tập trung trước trang trại chăn nuôi vịt gây ô nhiễm.

Theo người dân địa phương, từ năm 2023, khi trang trại bắt đầu hoạt động, mùi hôi từ khu vực chăn nuôi thường xuyên ảnh hưởng đến khu dân cư, đặc biệt khi thời tiết thay đổi, gió đưa mùi từ trang trại vào nhà dân.

“Trại vịt nuôi hàng chục nghìn con đã nhiều lần phát sinh mùi hôi, gây ô nhiễm. Thôn đã nhiều lần yêu cầu trang trại khắc phục nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn”, một người dân thôn Vạn Thắng cho biết.

Ông Lê Thái Hòa - Trưởng thôn Vạn Thắng cho hay, xã từng nhiều lần lập biên bản, yêu cầu trang trại thực hiện các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý và yêu cầu trang trại chấm dứt hoạt động chăn nuôi nếu không bảo đảm các quy định về môi trường.

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Trang trại vịt của Công ty TNHH Grimaud bị người dân phản ánh gây ô nhiễm.

Theo ghi nhận, khu vực trang trại vịt này được xây dựng 6 dãy chuồng kiên cố. Phía sau khu chăn nuôi có nhiều hố chứa nước thải màu nâu. Dù nằm giữa cánh đồng lúa nhưng mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi vẫn theo gió bay vào khu dân cư đông đúc cách đó không xa.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Sơn - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Nông Cống cho biết, trang trại chăn nuôi vịt của Công ty TNHH Grimaud đóng trên địa bàn có diện tích khoảng 2ha, quy mô 60.000 con. Chiều 16/8, khi nhận thông tin của người dân phản ánh, xã và công an địa phương đã đến làm việc với đơn vị quản lý trại. Tại thời điểm kiểm tra, trang trại còn khoảng 30.000 con vịt.

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Các hố xử lý nước thải trong khuôn viên trang trại.

“Trang trại này đã nhiều lần bị phản ánh gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường. Xã đã lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp lắp hệ thống khử mùi bằng chế phẩm sinh học, lưới ngăn mùi và các phương án khắc phục, song tình trạng trên vẫn diễn ra. Phía trang trại đã cam kết sau khi kết thúc đợt nuôi hiện tại sẽ ngưng nuôi vịt. Hiện đàn vịt đang được bán dần, dự kiến đến ngày 15/9 sẽ tiêu thụ hết”, ông Sơn thông tin.

UBND xã Nông Cống đang giám sát việc thanh lý đàn vịt theo cam kết của trang trại và xem xét việc thu hồi giấy phép môi trường của đơn vị vi phạm theo quy định.

Phạm Trường
#trại vịt #ô nhiễm #Thanh Hóa #phản đối #mùi hôi #môi trường #đóng cửa

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