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Thế giới

Ngắm nhìn bộ Kinh Phật giáo được tin sẽ 'mang lại phước lành suốt bảy kiếp'

Minh Hạnh

TPO - Liệu chỉ cần thoáng nhìn qua một bản Kinh Phật giáo niên đại 357 năm có thực sự mang lại cho người xem phước lành kéo dài suốt bảy kiếp?

Theo SCMP, một niềm tin mãnh liệt về nguồn năng lượng do bộ Kinh “Tibetan Dragon Canon” mang lại đã gây ấn tượng mạnh trên mạng xã hội, khi bộ Kinh đồ sộ thời nhà Thanh này trở thành tâm điểm của triển lãm "Tibetan Dragon Canon: Bản giao hưởng của Quyền lực Hoàng gia, Tín ngưỡng và Nghệ thuật Thời hoàng kim“ tại Bảo tàng Cố cung ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Dù không thể xác định nguồn gốc của giai thoại “phước lành kéo dài bảy kiếp”, nhưng một số khách tham quan triển lãm khẳng định họ cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ khi đứng trước bộ Kinh này.

Bộ Kinh đồ sộ gồm 108 phần hoàn thành vào năm 1669, hai năm sau khi được Hoàng đế Khang Hi cho thực hiện theo ý nguyện của bà nội - Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu.

Bà đã yêu cầu cháu trai tạo ra một bộ Kinh gồm toàn bộ những lời dạy của Đức Phật được viết bằng mực vàng.

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Một phần của bộ kinh "Tibetan Dragon Canon" được trưng bày tại Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: SCMP)

Mỗi tập Kinh có kích thước 33 cm x 87,5 cm, gồm từ 300 đến 500 trang giấy nhuộm màu chàm đậm, với nội dung kinh văn được viết bằng mực vàng óng ánh.

Với những chi tiết tinh xảo - từ phần bìa sơn mài được trang trí bằng hình vẽ đa sắc đính đá quý, cho đến lớp vải bọc màu vàng thêu hoa văn bao quanh, bộ Kinh “Tibetan Dragon Canon” đã đòi hỏi nguồn kinh phí khổng lồ cùng công sức của vô số nghệ nhân bậc thầy và 171 vị lạt ma được mời từ Mông Cổ và Tây Tạng, theo ghi chép từ thời nhà Thanh.

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(Ảnh: SCMP)
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Các chi tiết của bộ Kinh đều thể hiện sự cầu kì, tinh xảo. (Ảnh: SCMP)
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(Ảnh: SCMP)

Khi tòa nhà mới của bảo tàng hoàn thành vào năm 2028, toàn bộ 108 tập Kinh sẽ được chuyển đến đó và lưu giữ trong một khoang trưng bày trong suốt. Điều này mang lại cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ Kinh theo cách chưa từng có, cũng như hứa hẹn mang đến phước lành vô lượng cho những ai tin vào truyền thuyết này.

Minh Hạnh
SCMP
#Kinh Phật giáo #Bảo tàng Cố cung #Trung Quốc #Đài Loan #Hoàng đế Khang Hi #Hiếu Trang Thái hoàng Thái hậu

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