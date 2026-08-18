Ông Nguyễn Thượng Hiền làm Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai từ 20/8

TPO - Ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai kể từ ngày 20/8/2026.

Ngày 18/8, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì lễ công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 3303/QĐ-BNNMT ngày 18/8/2026, ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai kể từ ngày 20/8/2026. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ông Nguyễn Thượng Hiền (ngoài cùng bên trái) được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai từ ngày 20/8/2026.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố Quyết định số 3299/QĐ-BNNMT ngày 18/8/2026, điều động ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, đến nhận công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kể từ ngày 20/8/2026. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tại Cục Khí tượng Thuỷ văn, trong thời gian kiện toàn nhân sự, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường có quyết định giao ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn phụ trách điều hành Cục Khí tượng thủy văn.