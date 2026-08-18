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Phát hiện nhiều di vật, ảnh chân dung khi lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ ở An Giang

Nhật Huy - Lê Vy

TPO - Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật được chôn cùng hài cốt như ảnh chân dung, lược, dây thắt lưng...

Đến ngày 17/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, Đội lấy mẫu ADN số 1 và số 3 thuộc Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh An Giang đã mở 707 phần mộ, trong đó lấy được 577 mẫu sinh phẩm hài cốt.

Quá trình lấy mẫu, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật được chôn cùng hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, có một bức ảnh chân dung đã ngả màu, bám đất và hư hỏng theo thời gian. Dù vậy, những đường nét trên khuôn mặt trong ảnh vẫn còn khá rõ.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, những hình ảnh như vậy có giá trị nhất định trong quá trình xác minh. Đối với thân nhân liệt sĩ, một khuôn mặt, kiểu tóc hay trang phục trong bức ảnh cũ có thể gợi lại ký ức về người thân đã hy sinh hàng chục năm trước.

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Bức ảnh chân dung được tìm thấy trong một phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Bên cạnh ảnh chân dung, lực lượng chức năng còn phát hiện những chiếc lược cá nhân. Sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, các vật dụng này đã bạc màu, bám đất nhưng vẫn giữ được hình dáng cơ bản.

Tại một phần mộ khác, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy dây thắt lưng. Phần kim loại bị ôxy hóa, hoen gỉ nặng, trong khi một số đoạn dây vẫn được bảo tồn.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ các đội lấy mẫu ghi nhận vị trí phần mộ, thu thập và bảo quản riêng từng di vật, đồng thời đối chiếu với hồ sơ liên quan, hạn chế tối đa nguy cơ nhầm lẫn giữa các phần mộ.

Các di vật được xác định là nguồn thông tin bổ trợ bên cạnh mẫu sinh phẩm ADN và hồ sơ liệt sĩ trong quá trình xác minh, tìm kiếm danh tính những người đã hy sinh.

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Nhiều di vật như lược, dây thắt lưng... được phát hiện trong hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên. (Ảnh: Lê Vy)

Trên phạm vi toàn tỉnh An Giang, đến ngày 17/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở hơn 3.000 phần mộ, lấy được hơn 2.100 mẫu sinh phẩm ADN. Trong số này, 535 mẫu đã được bàn giao cho cơ quan giám định.

BCĐ 515 tỉnh An Giang mong muốn thân nhân các liệt sĩ từng chiến đấu, hy sinh, được quy tập hoặc an táng tại khu vực Hà Tiên, đặc biệt những gia đình chưa xác định chính xác phần mộ của người thân, quan tâm đối chiếu các hình ảnh di vật được công bố. Trường hợp xác định được là của liệt sĩ trong gia đình, có thể liên hệ BCĐ 151 tỉnh An Giang (số điện thoại 0937.353.286) để cung cấp thêm thông tin về liệt sĩ phục vụ xác định danh tính.

Nhật Huy - Lê Vy
#An Giang #di vật #hài cốt liệt sĩ #tìm kiếm #mẫu ADN #ảnh chân dung #quy tập

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