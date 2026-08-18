Chuyên gia quốc phòng nổi tiếng Trung Quốc bỗng dưng bị gỡ hồ sơ

TPO - Một chuyên gia hàng đầu về phần mềm tác chiến của Hải quân Trung Quốc đã biến mất khỏi danh sách thành viên trên trang web của Viện Kỹ thuật Trung Quốc.

Ông Zhao Xiaozhe là chuyên gia hàng đầu về phần mềm tác chiến của Hải quân Trung Quốc.

Ông Zhao Xiaozhe, 63 tuổi, là người có công trình giúp các tàu chiến Trung Quốc xử lý thông tin chiến trường và hỗ trợ ra quyết định tác chiến.

Ông Zhao là phó đô đốc Hải quân Trung Quốc, từng đứng đầu cơ quan khoa học và công nghệ hàng đầu của Quân ủy Trung ương, góp phần định hình các ưu tiên nghiên cứu của lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Ông là chuyên gia quốc phòng nổi tiếng mới nhất bị gỡ hồ sơ khỏi website của viện. Hồi tháng 3, hồ sơ của một nhà khoa học vũ khí hạt nhân, một chuyên gia radar và một nhà thiết kế tên lửa, cùng một số người khác bị gỡ xuống mà không rõ lý do.

Theo các nguồn tin, ông Zhao không xuất hiện tại phiên học tập cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI) do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì vào tháng 4 năm ngoái. Người tham dự phiên họp là cấp phó của ông.

Hồ sơ của ông Zhao cũng đã bị xóa khỏi bảo tàng trực tuyến riêng dành cho các viện sĩ của học viện.

Ông Zhao được bầu vào Viện Kỹ thuật Trung Quốc năm 2011, khi đang công tác tại Học viện Hải quân Đại Liên, nơi ông là giáo sư và hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ông cũng từng giữ chức giám đốc Viện Nghiên cứu phần mềm tác chiến và mô phỏng của học viện.

Ông đứng đầu nhiều chương trình nghiên cứu lớn về quản lý chiến trường, hệ thống chỉ huy và kiểm soát tàu chiến, cũng như phát triển phần mềm quân sự có độ tin cậy cao.

Các công trình của ông góp phần giúp Trung Quốc xây dựng hệ thống phát triển phần mềm tác chiến, đưa vào sử dụng cơ cấu chỉ huy mới cho tàu chiến mặt nước và xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định 3 cấp cho các hoạt động tác chiến của hải quân.

Tại sự kiện năm 2016 ở Đại học Công nghệ Đại Liên, nơi ông từng theo học, ông Zhao đã chia sẻ với sinh viên câu chuyện cá nhân về tính kiên trì trong sự nghiệp của mình.

Theo thông tin trên truyền thông Trung Quốc thời điểm đó, ông Zhao nhớ lại những ngày đầu học lập trình. Khi đó, toàn trường chỉ có một phòng máy tính, vì vậy sinh viên thường được xếp lịch sử dụng máy sau nửa đêm.

Ông Triệu cho biết sau này, nhóm của ông tiến hành thử nghiệm các hệ thống chỉ huy hải quân trên biển trong những khoang tạm giống như container, chật đến mức chỉ vừa đủ cho hai hoặc ba người. Những khoang này lạnh buốt vào mùa đông và nóng bỏng vào mùa hè.

“Tôi chỉ muốn làm cho nó hoạt động. Dù phải làm gì, tôi cũng phải hoàn thành công việc đúng thời hạn”, ông nói.

Trước khi kết thúc buổi trò chuyện, ông gửi tới các sinh viên thông điệp: “Những bông hoa thành công được kết từ những chiếc gai trên con đường khám phá. Nếu chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng hoa sẽ nở khắp nơi”.