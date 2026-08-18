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Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ

Trường Phong

TPO - Sáng 18/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do ông Hoàng Công Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng, ghi sổ tang nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ.

Tại lễ viếng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy và các đại biểu bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ.

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Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy ghi sổ tang nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ. Ảnh: P.V.

Xúc động ghi sổ tang, ông Hoàng Công Thủy viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Đồng chí Chu Dung Cơ là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển, cải cách, mở cửa của Trung Quốc cũng như việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị sâu sắc và sự hỗ trợ quý báu mà các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có đồng chí Chu Dung Cơ, đã dành cho sự nghiệp phát triển quan hệ song phương; đặc biệt là việc tạo nền tảng cho quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai tổ chức đã và đang góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng xã hội vững chắc, thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy gửi tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Trung Quốc cùng gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ lời chia buồn sâu sắc nhất.

Trường Phong
#Mặt trận Tổ quốc Việt Nam #Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ

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