Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận thi công cầm chừng

TPO - Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận qua địa bàn TPHCM đang gặp khó do chưa được bàn giao mặt bằng. Nhà thầu cho biết chỉ còn khoảng 27-30m mặt bằng là phải dừng máy, trong khi hàng chục kỹ sư, công nhân và nhiều thiết bị đã được huy động nhưng không thể duy trì thi công liên tục.

Những ngày giữa tháng 8, ghi nhận trên công trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua TPHCM cho thấy nhiều mũi thi công đang được triển khai tại những vị trí đã có mặt bằng. Tuy nhiên, mặt bằng phân tán, manh mún khiến các nhà thầu khó tổ chức thi công đồng bộ.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ cuối năm 2025 và hoàn thành sau ba năm. Nhà đầu tư đặt mục tiêu rút ngắn khoảng sáu tháng, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6/2028. Để đạt mục tiêu này, việc bàn giao mặt bằng đầy đủ, kịp thời được xem là yếu tố quyết định.

Công trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn nút giao Chợ Đệm, TPHCM).

Chỉ còn 27- 30m mặt bằng

Ông Phạm Quang Hùng, chỉ huy trưởng thuộc nhà thầu Khải Thành, cho biết đơn vị phụ trách một đoạn dự án gần trạm thu phí Tân Tạo - Chợ Đệm. Đến nay, sản lượng thi công mới đạt khoảng 11% giá trị hợp đồng.

“Hiện chỉ còn khoảng 27-30m mặt bằng nữa là chúng tôi phải tạm ngưng thi công. Khi hết mặt bằng, máy móc buộc phải dừng, không thể triển khai liên tục”, ông Hùng nói.

Ông Phạm Quang Hùng bên công trường dự án.

Việc thi công cầm chừng khiến máy móc, thiết bị không thể khai thác hết công suất, trong khi nhân công cũng không có đủ khối lượng công việc để duy trì thường xuyên. Dù đã triển khai khoảng 6-7 tháng, sản lượng đạt được vẫn thấp so với yêu cầu.

Theo ông Hùng, nếu được bàn giao mặt bằng trong tháng 9, nhà thầu có thể tổ chức tăng ca để bù tiến độ, thậm chí hoàn thành sớm hơn cam kết.

“Chúng tôi mong muốn mặt bằng được bàn giao càng sớm càng tốt. Có mặt bằng thì nhà thầu mới có thể huy động đồng bộ máy móc, nhân lực để chạy tiến độ”, ông Hùng nói.

Thiếu mặt bằng, công trường mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn qua TPHCM) đang phải thi công cầm chừng. Ảnh: Hữu Huy

Giải pháp tình thế

Tại một đoạn khác thuộc dự án, ông Chu Văn Anh, chỉ huy trưởng thuộc nhà thầu Quốc Việt, cho biết nhà thầu đã huy động hai dàn khoan cọc nhồi cùng hơn 60 công nhân và cán bộ kỹ thuật phục vụ các mũi thi công cọc, bệ và thân cầu. Thời gian tới, đơn vị dự kiến tiếp tục bổ sung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, mặt bằng đang là vấn đề đáng lo nhất. Tại một số vị trí, nhà dân nằm sát phạm vi thi công, trong khi hệ thống điện trung thế, cáp quang, đường dây và cáp ngầm chưa được di dời.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, khoảng 1 tháng nữa nhà thầu có thể không còn mặt bằng để duy trì các mũi thi công.

"Nút thắt" mặt bằng đang làm tiến độ dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi đã huy động một lượng lớn nhân lực, thiết bị về dự án. Nếu không có mặt bằng kịp thời thì rất khó duy trì lực lượng này, đồng thời tiến độ chắc chắn bị ảnh hưởng”, ông Anh cho biết.

Để không phải chờ hoàn toàn vào mặt bằng sạch, nhà thầu đang phối hợp với chủ đầu tư và người dân tìm giải pháp tạm thời. Tại những khu đất trống, đơn vị tính đến phương án thuê đất của người dân làm đường công vụ, tạo mặt bằng thi công trước khi mặt bằng chính thức được bàn giao.

“Chi phí thuê đất đang được nhà thầu thương lượng với từng hộ dân và sẽ báo cáo chủ đầu tư”- ông Anh chia sẻ.

Tại phần việc thuộc TPHCM, nhà thầu Quốc Việt cũng chủ động phối hợp với người dân mở đường phục vụ thi công. Một số vị trí đã hoàn thành cọc khoan nhồi và bệ cầu. Tuy nhiên, những khu vực còn vướng hệ thống điện vẫn gặp khó do phải thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án kỹ thuật và chi phí di dời.

Hiện nay, để có mặt bằng thi công, các nhà thầu đang phải thuê đất người dân để làm đường công vụ.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án gói thầu XL01, cho biết đoạn dự án qua TPHCM dài khoảng 1,82km, diện tích cần thu hồi khoảng 6,37ha.

Để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian chờ mặt bằng, ban quản lý dự án đang triển khai một số giải pháp như thuê mặt bằng của người dân để tổ chức thi công, nghiên cứu điều chỉnh một số hạng mục kỹ thuật và phân luồng giao thông trên các tuyến đường dân sinh.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Nếu kéo dài, việc chờ mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả huy động máy móc, nhân lực và tiến độ chung. Theo ông Cường, với lượng thiết bị lớn đang được huy động trên công trường, đến hết tháng 9, một số mũi thi công có nguy cơ không còn mặt bằng để triển khai.

Dự án rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm).

Ở phía người dân, bà Đoàn Thị Năm, một hộ dân tại xã Tân Nhựt, cho biết gia đình đã được thông tin về phần diện tích dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng đến nay chưa nhận được thông báo cụ thể về thời điểm bàn giao.

Theo bà Năm, một số phần đất của người thân trong gia đình cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Có trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 300m2, trường hợp khác khoảng 100m2. Gia đình mới được đo đạc, ghi nhận phạm vi ảnh hưởng và thông báo sơ bộ, chưa nhận được thông tin đầy đủ về các bước tiếp theo.