Dự án 'lên đời' cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gặp khó

TPO - Bộ Xây dựng vừa đề nghị các tỉnh thành phía Nam đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ nguồn cát, đá cho Dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Hiện, trên công trường, nhà đầu tư và các nhà thầu đã huy động gần 1.000 nhân sự, 450 máy móc thiết bị, với 62 mũi thi công. Tỷ lệ giải ngân hiện đạt gần 5% giá trị xây lắp (đạt hơn 1.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, dự án đang gặp vướng về mặt bằng và nguồn vật liệu san lấp.

Công nhân đang thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đã được bàn giao mặt bằng đạt trên 90%, nhưng vẫn còn khoảng 117 ha chưa được bàn giao, trong đó có 20 ha cho hạng mục đường gom dân sinh.

Để tháo gỡ mặt bằng cho dự án, Bộ Xây dựng vừa có công điện đề nghị UBND TPHCM, tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp chỉ đạo cơ quan liên quan đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đảm bảo giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án trong quý 3/2026, riêng mặt bằng đường gom các địa phương ưu tiên bàn giao trước ngày 30/7/2026.

Về vật liệu cho Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án cần khoảng 3,2 - 3,7 triệu m³ cát, từ 3 - 3,5 triệu m³ đá. Đến nay, lượng cát về công trường chỉ đạt khoảng 150.000 m³, chủ yếu cát thương mại nhập từ Campuchia.

Đối với đá, nhà thầu đã được giao khai thác khoảng 1 triệu m³ đá từ các mỏ tại Đồng Nai và TPHCM, các nguồn khác đang gặp khó, đặc biệt mỏ đá từ tỉnh An Giang (đang ưu tiên cho dự án phục vụ APEC).

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang gặp khó về mặt bằng và vật liệu xây dựng.

Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh thành có nguồn mỏ cát, đá trong khu vực hỗ trợ tối đa cho dự án mở rộng cao tốc, hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác trong quý 3/2026.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương cập nhật, công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào trên địa bàn.