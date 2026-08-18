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Người dân nấu cơm tiếp sức đội tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Mũi Nghê

Thanh Hiền

TPO - “Trong lúc hoạn nạn, mỗi người góp một tay, mong sao sớm tìm thấy hai cháu để gia đình bớt đau buồn. Tôi sẽ giúp đến khi nào các đội nhóm ngừng tìm kiếm”, bà Lệ nói.

Ngày 18/8, hàng chục suất cơm đã được gia đình bà Vũ Thị Mỹ Lệ (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) mang lên bán đảo Sơn Trà để tiếp sức cho các đội nhóm tìm kiếm hai nạn nhân mất tích ở Mũi Nghê.

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Những phần cơm được chuyển lên bán đảo Sơn Trà để tiếp sức các đội tìm kiếm.

Bà Lệ kể mấy hôm nay luôn theo dõi tin tức về vụ việc và xót xa khi đã 10 ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy hai cháu gái mất tích. Hôm 17/8, khi biết tin các đội nhóm thiện nguyện trong thành phố và từ nhiều nơi đến hỗ trợ gia đình tìm kiếm các cháu, bà đã kết nối để cùng tiếp sức.

“Tôi hỏi các bạn ấy muốn ăn gì tôi sẽ nấu và mang lên tận nơi để bớt phải di chuyển, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí. Mọi người nói ăn cơm cho chắc bụng vì đi biển, lặn biển hao sức lắm. Vậy là tôi nấu cơm, thức ăn thoải mái, đủ cho khoảng 70 người ăn”, bà nói.

Những suất cơm nóng hổi chuyển lên bán đảo Sơn Trà, tiếp sức cho hàng chục người tham gia tìm kiếm hai cô gái mất tích. Bà Lệ chia sẻ thêm đã nhắn các đội nhóm cần thêm các suất ăn cứ báo với bà, vì bà có “Bếp cơm 0 đồng” đồng hành với các bệnh nhân khó khăn hơn 10 năm qua, nên luôn sẵn sàng.

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Các đội nhóm thiện nguyện từ khắp nơi vẫn tiếp tục hỗ trợ hai gia đình tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.

Anh Nguyễn Quân Dũng - một trong những người tham gia tìm kiếm hai nạn nhân - bày tỏ cảm kích vì sự hỗ trợ của bà Lệ cũng như người dân Đà Nẵng đối với các đội nhóm thiện nguyện. Theo anh, những suất cơm không chỉ tiếp sức mà còn ấm áp tình người, tiếp thêm động lực để mọi người cố gắng nỗ lực.

Trong ngày 18/8, hàng chục phương tiện của các đội nhóm thiện nguyện vẫn tiếp tục hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai nạn nhân. Các ca nô, xuồng máy… chia ra nhiều khu vực như Mũi Nghê, Cù Lao Chàm, Hòn Chảo, Lăng Cô, Hội An… Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn, lưu ý các phương tiện này phải chú ý đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm.

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Bà Lệ cho hay tiếp tục mang những phần cơm đến các đội nhóm tìm kiếm trong những ngày tới.

Trước đó, sáng 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may ba người gồm T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi.

Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống. Vào 14h cùng ngày, chị T.T.P. được tàu hải quân cứu.

Thanh Hiền
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