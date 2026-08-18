Lấy mẫu sinh phẩm hơn 20.000 thân nhân liệt sĩ

TPO - Liên ngành thành phố Hải Phòng đã khai quật 2.426 mộ, lấy mẫu sinh phẩm của 1.861 hài cốt liệt sĩ và hơn 20.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Ngày 18/8, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố - chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tính đến nay, thành phố đã tổ chức lấy mẫu tại 213 nghĩa trang thuộc 88 xã, phường, đặc khu, khai quật 2.426 mộ và lấy mẫu sinh phẩm của 1.861 hài cốt liệt sĩ, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.

Lực lượng liên ngành thành phố cũng đã thu nhận được hơn 20.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Các mẫu sinh phẩm của thân nhân, dữ liệu ADN được phân tích, cập nhật, tạo nguồn để đối sánh với ADN thu được từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Khi kết quả đối sánh phù hợp, mộ liệt sĩ có thể được trả lại tên tuổi, quê quán, giúp thân nhân khép lại hành trình dài tìm kiếm người thân.

Lực lượng chức năng Hải Phòng lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Thành phố phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trước ngày 24/8, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 giao.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, hiện còn 65 liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang, trong đó tập trung tại xã Vĩnh Bảo và khu vực huyện Kiến Thụy cũ.

Qua rà soát, xác minh, cơ quan chức năng xác định có 8 liệt sĩ được chôn tập thể tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, đến nay chưa được quy tập.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố yêu cầu UBND xã Vĩnh Bảo - khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lập hồ sơ dự án để xây dựng khu di tích tại khu vực Mả Chìa để giáo dục truyền thống cho các thế hệ và chuẩn bị công tác khai quật tại đây.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, tổng hợp, đề xuất phương án, bảo đảm công tác lấy mẫu, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, an toàn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.