Cầu treo ở Cà Mau xuống cấp phải sửa trong tháng 8

TPO - Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác cầu treo Rạch Ráng hoàn thành khắc phục các vị trí hư hỏng trong tháng 8 này, và thử tải để đánh giá an toàn cầu trước khi đưa vào khai thác.

Liên quan việc xuống cấp của cầu treo Rạch Ráng bắc qua sông Ông Đốc (xã Trần Văn Thời), Sở Xây dựng Cà Mau đề nghị Công ty TNHH Liêm Duyên Hải (đơn vị quản lý, khai thác cầu) khắc phục triệt để các vị trí hư hỏng, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2026.

Đơn vị quản lý và khai thác cầu cũng được yêu cầu phải tổ chức thử tải sau khi sửa chữa để đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu Rạch Ráng trước khi đưa vào khai thác lại. Đồng thời, đơn vị phải duy trì nghiêm túc công tác bảo trì định kỳ.

UBND xã Trần Văn Thời được yêu cầu giám sát chặt chẽ quá trình sửa chữa Rạch Ráng, phát hiện kịp thời nguy cơ mất an toàn.

Cầu treo Rạch Ráng đang xuống cấp.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, UBND xã Trần Văn Thời (Cà Mau) báo cáo Sở Xây dựng dấu hiệu xuống cấp của cầu dân sinh Rạch Ráng. Theo báo cáo, từ móng cầu đến trụ thứ nhất bị nứt, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, một số vị trí chân trụ lộ kết cấu bê tông, cốt thép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình, có thể gây mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

Chủ đầu tư đã khắc phục phần bong tróc lớp bê tông bảo vệ, không còn để lộ phần sắt bên trong. Tuy nhiên, UBND xã Trần Văn Thời kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trạng cây cầu, nhằm đánh giá chất lượng công trình, khả năng chịu lực của kết cấu cầu, đặc biệt hệ thống trụ và móng toàn bộ cầu.

Trụ cầu Rạch Ráng xuống cấp, hư hỏng.