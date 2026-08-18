Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại 2 khu dân cư

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn, nơi hàng chục hộ dân đang đứng trước nguy cơ mất an toàn về người và tài sản.

Ngày 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư thuộc bản Thanh Sơn (xã Quan Sơn).

Theo quyết định, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 5 đến 7/8, trên địa bàn xã Quan Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đồng thời xuất hiện các cung sạt trượt tại khu dân cư, có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn.

Sạt lở tại xã Quan Sơn.

Hiện có 17 hộ với 60 nhân khẩu sinh sống gần trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn và Chi nhánh Dược Quan Sơn đang bị ảnh hưởng.

Sạt lở đã khiến 3 hộ dân bị hư hỏng, lún sụt nhà cửa; một khu nhà xưởng bị sụt lún nền và tường. Khối lượng đất sạt trượt tiếp tục gây áp lực lên khu vực phía sau nhà của 2 hộ dân và trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, làm nứt tường và công trình phụ.

Đường bê tông nối từ Quốc lộ 217 vào khu dân cư phía sau cũng bị sạt trượt, hư hỏng hoàn toàn. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán toàn bộ 17 hộ với 60 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại khu vực phía sau nhà các hộ dân bản Thanh Sơn, dọc tuyến đường vào khu bãi bắn của huyện Quan Sơn cũ, hiện có 8 hộ với 34 nhân khẩu sinh sống. Sườn đồi giáp khu dân cư đã bị sạt một phần, đất đá ảnh hưởng trực tiếp đến công trình của 3 hộ dân.

Vị trí từ khu vực nhà dân đến đỉnh sạt có chiều cao trung bình khoảng 22m. Phạm vi cung sạt quanh đồi dài khoảng 40m. Chính quyền địa phương đã sơ tán 3 hộ với 8 nhân khẩu trong khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp tại điểm sạt lở ở xã Quan Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Quan Sơn tiếp tục cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, rào chắn và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực sạt lở, không để người, phương tiện và vật nuôi đi vào vùng nguy hiểm.

Địa phương phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và tuyệt đối không để người dân quay trở lại khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, bảo đảm nhu yếu phẩm cho các hộ dân phải sơ tán và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Về lâu dài, UBND xã Quan Sơn được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất hỗ trợ kinh phí để xử lý, khắc phục sạt lở tại 2 khu vực, bảo đảm ổn định an toàn. Hồ sơ phải gửi Sở Tài chính để xem xét, tham mưu trước ngày 22/8.

Địa phương cũng phải rà soát, xác định cụ thể các hộ dân không thể ổn định tại chỗ, có nhu cầu bố trí tái định cư. Việc đề xuất tái định cư phải có ý kiến đồng thuận bằng văn bản của các hộ dân và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/8.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp địa phương đưa ra phương án khắc phục sạt lở, đảm bảo đời sống người dân.

Bà Vi Thị Trọng - Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết, địa phương đã nhận văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và đang tiếp tục yêu cầu các hộ dân trong vùng ảnh hưởng không về nhà.

"17 hộ dân phải di dời khẩn cấp đang ở nhà người thân, khu công sở của xã và chờ phương án cụ thể. Sở Xây dựng đang khảo sát, đánh giá, nếu các hộ dân nguy hiểm phải tái định cư, xã cũng sẽ bố trí theo quỹ đất có sẵn", bà Trọng thông tin.