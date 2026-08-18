146 hộ chưa thể bàn giao mặt bằng cho Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm

TPO - Đến nay, 146 hộ dân tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) chưa bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư. Hiện chính quyền rà soát từng trường hợp, tăng cường đối thoại, vận động và tham mưu xử lý các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Ngày 18/8, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm (BQL hồ Tuyền Lâm) cho biết đã có văn bản gửi Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Kết luận số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ liên quan khoảng 838 trường hợp có đất bị thu hồi, với tổng diện tích khoảng 255 ha, kinh phí bồi thường dự kiến khoảng 280 tỷ đồng.

Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm còn vướng 146 hộ dân.

BQL hồ Tuyền Lâm đã phối hợp chi trả bồi thường cho 721/758 trường hợp theo ranh giới ban đầu, đạt khoảng 95%, với số tiền 273/280 tỷ đồng, tương đương 97,5%. Trong đó, 330 hộ đã được phê duyệt bố trí tái định cư tại Khu tái định cư An Sơn và Khu dân cư 5B (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Theo BQL hồ Tuyền Lâm, hiện còn 146 trường hợp chưa hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. BQL hồ Tuyền Lâm cho biết con số này không đồng nghĩa với 146 hộ chưa nhận tiền, trong đó có trường hợp đã được chi trả nhưng chưa bàn giao mặt bằng hoặc còn phải hoàn tất các thủ tục liên quan.

Trong số 146 trường hợp còn tồn tại, 73 trường hợp thuộc dự án Công ty CP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng chưa hoàn thành bồi thường và giải phóng mặt bằng. Trong đó, giai đoạn 1 còn 9 trường hợp chưa hoàn thành, giai đoạn 2 mở rộng còn 64 trường hợp đang được đo đạc hiện trạng để thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Nhiều hạng mục tại các công trình xuống cấp nghiêm trọng.

Riêng nhóm các dự án đầu tư thứ cấp còn 16 trường hợp chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ còn ý kiến về đơn giá bồi thường, hỗ trợ hoặc chưa nhận kinh phí theo phương án đã được phê duyệt.

Tại các khu vực đất công cộng còn 55 trường hợp, gồm 17 hộ tại phân khu 3.0, 13 hộ tại công viên công cộng ven hồ, 12 hộ tại bãi xe công cộng khu vực An Bình và 8 hộ liên quan dự án Hồ sinh học Suối Tía, cùng các trường hợp ở một số phân khu khác.

Theo BQL hồ Tuyền Lâm, khó khăn chủ yếu xuất phát từ việc một số hộ chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, hỗ trợ, có trường hợp đề nghị được thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư hoặc chưa đủ điều kiện bố trí tái định cư nên phát sinh kiến nghị, khiếu nại và chưa bàn giao mặt bằng.

Nhiều dự án trong hồ Tuyền Lâm Đồng chưa có mặt bằng.

Một số trường hợp chưa phối hợp trong kiểm đếm, đo đạc, kiểm định hiện trạng tài sản trên đất, ảnh hưởng đến tiến độ lập và hoàn thiện hồ sơ bồi thường. Trong khi đó, chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được điều chỉnh qua nhiều thời kỳ, đòi hỏi cơ quan chức năng phải rà soát và cập nhật hồ sơ để phù hợp quy định hiện hành.

Lãnh đạo BQL hồ Tuyền Lâm cho biết để giải quyết dứt điểm 146 trường hợp còn tồn tại, đơn vị đã đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt và Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát, phân loại từng trường hợp, thống nhất số liệu, tình trạng pháp lý và tiến độ xử lý.

Đối với những trường hợp đủ điều kiện, các đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ, với trường hợp còn vướng mắc, không phối hợp hoặc chưa đủ điều kiện thì tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định.