Lào Cai cất bốc được nhiều mộ liệt sĩ để xác định danh tính, bàn giao cho gia đình, dòng họ

TPO - Ngày 18/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Bát Xát và Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai tổ chức khai quật, cất bốc hai mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.

Ngày 18/8, hai mộ liệt sĩ được cất bốc tại Nghĩa trang nhân dân thôn Quang Kim, xã Bát Xát và Nghĩa trang nhân dân tổ 4 Duyên Hải, phường Lào Cai.

Dự và chỉ đạo công tác khai quật, cất bốc có Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền hai địa phương.

Quá trình khai quật, cất bốc hai mộ liệt sĩ.

Trước đó, từ nguồn thông tin do địa phương và nhân dân cung cấp, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã phối hợp với chính quyền, cơ quan quân sự địa phương rà soát, khảo sát, xác minh và xác định vị trí các phần mộ.

Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, đúng quy trình. Các di vật, dấu tích liên quan được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Mộ liệt sĩ được đưa về điểm tập kết theo quy định.

Dịp này Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, động viên, tặng quà Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) và Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai; đồng thời khen thưởng ông Đặng Việt Phương (trú tại phường Lào Cai, người đã cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ cho cơ quan chức năng).

Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến 27/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức khai quật, cất bốc tổng cộng 12 mộ liệt sĩ tại các xã, phường gồm: Bát Xát, Lào Cai, Xuân Quang, Bảo Nhai, Mường Hum, Cam Đường và Trấn Yên.

Trong đó, 7 mộ liệt sĩ tại các địa bàn Bát Xát, Xuân Quang, Mường Hum, phường Lào Cai và phường Cam Đường sẽ được bàn giao cho địa phương hoàn thiện hồ sơ, sau đó di chuyển về nhà quàn tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, động viên, tặng quà Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) và Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai

Một mộ tại xã Bảo Nhai sẽ được bàn giao cho gia đình theo nguyện vọng để an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bốn mộ tại xã Trấn Yên sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.