Thủ tướng yêu cầu rà soát quy định, cắt giảm chi phí trung gian để hạ giá thuốc

TPO - Chiều 18/8, Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Công khai, minh bạch Quỹ Bảo hiểm xã hội

Kết luận phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và kết luận tại phiên họp; rà soát kỹ lưỡng, toàn diện để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết của việc xây dựng sửa đổi, bổ sung các dự án luật, nghị quyết trình tại phiên họp, Thủ tướng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án để các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu và hoàn thiện.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đồng thời, cần rà soát các quy định nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế; không tạo khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến an toàn thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Cắt giảm chi phí, hạ giá thuốc và thiết bị y tế

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển; bảo đảm chính sách rõ ràng, ổn định, khả thi, thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan thực thi.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý rà soát kỹ quy định về Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội, nghiên cứu hoàn thiện các quy định để bảo đảm an toàn và phát huy tối đa hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch.

Liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm các chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thành thấp nhất.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành có nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất (đợt 2 bắt đầu từ ngày 19/8) phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, kịp thời xử lý ngay các vấn đề còn ý kiến khác nhau, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội; bảo đảm các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua với sự tán thành, nhất trí cao.

Đối với Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các dự án dự kiến trình; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục tập trung, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động chuẩn bị từ sớm, không để dồn việc vào sát kỳ họp.