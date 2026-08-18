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TPHCM: Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ được chôn dưới giếng nước gần 60 năm trước

Ngô Tùng

TPO - Sau 2 ngày triển khai, xử lý gần 1.000m³ đất, mở rộng khu vực miệng giếng gần 10m và đào sâu khoảng 10m tại khu vực mộ liệt sĩ ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, (TPHCM), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ngày 18/8, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, TPHCM (khu vực này thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây).

Theo thông tin ban đầu, các liệt sĩ được chôn tại khu vực giếng nước của làng vào các năm 1968 và 1970.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, sau 2 ngày triển khai, các lực lượng đã xử lý gần 1.000m³ đất, mở rộng khu vực miệng giếng gần 10m và đào sâu khoảng 10m. Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ.

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Cán bộ, chiến sĩ tiến hành quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Theo thông tin do chính quyền xã Thường Tân và người dân địa phương cung cấp, mộ tập thể này có 5 liệt sĩ, trong đó có 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong nhiều năm qua, người dân địa phương thường xuyên chăm sóc, hương khói và mong muốn sớm tìm thấy hài cốt các liệt sĩ để đưa về an táng, đoàn tụ với gia đình.

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Sau 2 ngày triển khai, các lực lượng đã phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ.
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Các Anh hùng liệt sĩ được quy tập và hương khói chu đáo, trang trọng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Việc tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ là kết quả quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ còn lại; đồng thời tiến hành các bước xác minh, giám định cần thiết để làm rõ thông tin, danh tính các liệt sĩ.

Tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong ngày 18/8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (khu B), Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Kết quả, lực lượng đã phát hiện, quy tập 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại khu B.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/8, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 368 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 206 bộ có di vật; gồm 335 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Ngô Tùng
#quy tập hài cốt liệt sĩ #Thường Tân #Lạc An 3 #Bộ Tư lệnh TPHCM #Công viên Lê Thị Riêng #giếng nước #đội quy tập

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