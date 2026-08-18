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Công tác cảnh vệ phải hóa giải nguy cơ 'từ sớm, từ xa'

Như Ý - Trường Phong

TPO - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức và biện pháp công tác cảnh vệ theo hướng chủ động phòng ngừa, nhận diện, dự báo, quản lý và hóa giải nguy cơ “từ sớm, từ xa”.

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" của Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Phòng 6).

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước khẳng định, công tác cảnh vệ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Lực lượng Cảnh vệ công an nhân dân là lực lượng chuyên trách, trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh vệ gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các thế hệ cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ luôn tuyệt đối trung thành, mưu trí, dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn Lãnh tụ, các lãnh đạo, cơ quan đầu não và hoạt động quan trọng của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Khái quát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung và Phòng 6 nói riêng, tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

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Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an). Ảnh: Như Ý.

Đối với Phòng 6, Phó Chủ tịch nước yêu cầu quan tâm trang bị thêm cho cán bộ những kỹ năng mềm quan trọng như ngoại ngữ, lễ tân, kiến thức văn hóa, pháp luật quốc tế; kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống trong môi trường quốc tế. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải có tác phong chuyên nghiệp, ứng xử văn minh, chuẩn mực, thông qua nhiệm vụ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân và đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức và biện pháp công tác cảnh vệ theo hướng chủ động phòng ngừa, nhận diện, dự báo, quản lý và hóa giải nguy cơ “từ sớm, từ xa”. Phải luôn đặt yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá rủi ro; thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện các kế hoạch, phương án bảo vệ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ; từng bước làm chủ các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ hiện đại. Đi đôi với đầu tư, hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị, cần đặc biệt coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả năng khai thác, làm chủ công nghệ; kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiệp vụ truyền thống với công nghệ hiện đại; giữa đảm bảo an toàn trực tiếp với đảm bảo an ninh thông tin, dữ liệu và các điều kiện liên quan đến đối tượng cảnh vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Như Ý - Trường Phong
#Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân #Công tác cảnh vệ #Cảnh vệ #Bộ Công an

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