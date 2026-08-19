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Ai là triệu phú ghi sai tên Ronaldo

Hương Ly

TPO - "Sạn" xuất hiện tại "Ai là triệu phú", phát sóng vào tối 18/8, khi ghi tên Cristiano Ronaldo thành Christiano Ronaldo.

Sự cố xuất hiện trong phần thi của người chơi Tạ Quang Huy. MC Quốc Khánh đọc câu hỏi thứ 8 cho Quang Huy: "Ai là cầu thủ nam đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup?". 4 đáp án đưa ra là Lionel Messi, Christian Ronaldo, Miroslav Klose và Pele. Vì lỗi đánh máy, chương trình ghi sai tên của Ronaldo.

Người chơi chọn Pele và đây là đáp án sai. Vua bóng đá Pele chỉ ghi bàn ở 4 kỳ World Cup liên tiếp. Cristiano Ronaldo mới là người đầu tiên chạm đến thành tích ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Mới đây, khi CR7 "nổ súng" trong trận Uzbekistan, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận thành tích "vô tiền khoáng hậu" của siêu sao người Bồ Đào Nha.

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Ai là triệu phú ghi nhầm Cristiano thành Christiano.

Bạn Quang Huy đã dùng đến quyền trợ giúp "gọi điện thoại cho người thân". Tuy nhiên, người trợ giúp ở đầu dây bên kia không kịp "nẩy số" để gợi ý đáp án chính xác. Lựa chọn Pele của Quang Huy dựa hoàn toàn vào linh cảm.

Đây không phải lần đầu chương trình Ai là triệu phú ghi sai đáp án. Ở số phát sóng đầu năm 2018, chương trình đặt câu hỏi: "Địa danh Vườn quốc gia sông ngầm Puerto Princesa nằm ở quốc gia nào". Trong đáp án C ghi là Peurto Rico, trong khi viết đúng phải là Puerto Rico.

Sau 21 năm lên sóng, game show mắc một số sai sót về thông tin. Điển hình chương trình Ai là triệu phú phát sóng vào ngày 26/12/2019, người chơi Cee Jay nhận câu hỏi số 6 với nội dung: "Câu lạc bộ bóng đá nào của nước Anh có biểu tượng là chú gà chọi?". 4 đáp án được MC Phan Đăng đọc là Everton, Leicester, Leeds United và Tottenham.

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MC Quốc Khánh đang "cầm trịch" Ai là triệu phú.

Người chơi Cee Jay đã nhận thấy điều khác thường, hỏi ngược MC: "Gà chọi có phải là gà trống không?". Sau đó, Cee Jay dùng quyền trợ giúp từ khán giả và chọn đáp án cuối cùng là Tottenham. Cee Jay chọn đúng, nhưng chương trình sai kiến thức cơ bản vì biệt danh quen thuộc của Tottenham là "Gà trống" hoặc "Gà trống thành London".

Ai là triệu phú là game show Việt hóa từ trò chơi truyền hình nổi tiếng Who Wants to Be a Millionaire. Trải qua hơn hai thập kỷ phát sóng, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của hàng triệu khán giả Việt Nam. Nhà báo Lại Văn Sâm giữ vai trò "cầm trịch" game show từ số đầu tiên (4/1/2005) đến ngày 26/12/2017.

Nhà báo Phan Đăng, nhà biên kịch Đinh Tiến Dũng lần lượt ngồi "ghế nóng" từ giai đoạn 2018-2025. Từ tháng 1, biên tập viên Quốc Khánh thay thế vai trò của Đinh Tiến Dũng.

Hương Ly
#Ai là triệu phú #Cristiano Ronaldo #sai tên #chương trình truyền hình #kỷ lục thế giới

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