Các ứng viên được Tổng thống Ukraine chọn cho vị trí bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình lên Quốc hội đề xuất bổ nhiệm ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông Andrii Sybiha làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Yevhenii Khmara (trái) và ông Andrii Sybiha (phải). (Ảnh: Pravda)

Theo nguồn tin của Pravda, việc bỏ phiếu thông qua đề cử bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao dự kiến sẽ diễn ra ngày 19/8.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, ông Sybiha nhiều khả năng sẽ giành đủ số phiếu tại Quốc hội để trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng việc các nghị sĩ có ủng hộ ông Khmara trở thành Bộ trưởng Quốc phòng hay không thì chưa chắc chắn.

Người biểu tình đã tiếp tục tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine vào ngày 18/8, yêu cầu phục chức cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov sau khi ông bị cách chức - một quyết định mà chính ông cho là vô lý. Trước đó, ông Fedorov từng cho biết những nỗ lực cải cách của mình, cùng sự cản trở từ bộ máy quan liêu đã góp phần dẫn đến việc ông bị bãi nhiệm.

Ghế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã bị bỏ trống từ tháng 7, thời điểm Tổng thống Zelensky cải tổ chính phủ và cách chức ông Fedorov. Việc ông Fedorov bị cách chức đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình phản đối cách chính phủ xử lý hoạt động mua sắm quốc phòng và chi tiêu thời chiến.

Những tranh cãi này cũng được cho là lý do khiến Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko từ chối đảm nhận vị trí bộ trưởng quốc phòng, dẫn đến việc Tướng Yevhenii Khmara được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Khmara, một sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng đặc nhiệm, được ghi nhận là người chỉ đạo "Chiến dịch Mạng nhện" - chiến dịch mà phía Ukraine tuyên bố đã phá hủy một phần đáng kể lực lượng không quân chiến lược của Nga.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông đã gây ra nhiều tranh cãi, do ông đang là sĩ quan quân đội tại ngũ, trong khi luật pháp Ukraine quy định bộ trưởng quốc phòng phải là một thường dân.