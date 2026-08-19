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Chảy máu cam có phải dấu hiệu của ung thư?

Anh Nhàn

TPO - Chảy máu cam đa số lành tính nhưng nếu tái diễn nhiều lần hoặc kèm dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đi khám để loại trừ bệnh lý tiềm ẩn.

Chảy máu cam thường xuất hiện đột ngột và dễ khiến nhiều người lo lắng, nhất là khi tình trạng này lặp lại nhiều lần. Theo chuyên gia, phần lớn trường hợp không liên quan đến ung thư, nhưng một số dấu hiệu đi kèm có thể là lý do để người bệnh đi khám.

Theo TS.BS CKII Lưu Hùng Vũ - Trưởng khoa Nội Huyết học, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chảy máu cam thường xảy ra khá phổ biến. Nguyên nhân thường gặp là thời tiết khô nóng, viêm mũi, dị ứng hoặc tăng huyết áp.

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Phần lớn trường hợp chảy máu cam không liên quan đến ung thư nhưng một số dấu hiệu đi kèm có thể là lý do để người bệnh đi khám. Ảnh minh hoạ: AI

Trẻ em cũng dễ bị chảy máu cam do chạy nhảy, vui chơi nhiều gây sung huyết các đám mao mạch trong mũi. Thói quen dùng ngón tay ngoáy mũi cũng có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong hốc mũi, dẫn đến chảy máu.

Tuy nhiên, bác sĩ Vũ lưu ý nếu tình trạng này tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, người bệnh không nên chủ quan. Việc phát hiện sớm nguyên nhân gây chảy máu cam giúp điều trị phù hợp và kịp thời nhận diện những bệnh lý tiềm ẩn, trong đó có một số bệnh ung thư.

“Chảy máu cam đa số là lành tính và không phải dấu hiệu đặc hiệu của ung thư. Tuy nhiên, một số bệnh lý như ung thư hốc mũi, ung thư vòm hầu và các bệnh lý về máu như rối loạn đông máu, bệnh bạch cầu cấp có thể gây chảy máu cam kéo dài hoặc tái phát”, bác sĩ Lưu Hùng Vũ nhấn mạnh.

Vị chuyên gia khuyên người bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám nếu chảy máu cam tái diễn nhiều lần, kéo dài trên 20 phút dù đã sơ cứu đúng cách, chảy máu nhiều hoặc khó cầm. Đặc biệt, cần lưu ý khi tình trạng này đi kèm nổi hạch vùng cổ, sụt cân không rõ nguyên nhân, da xanh xao, mệt mỏi kéo dài, dễ bầm tím hoặc xuất huyết ở nhiều vị trí khác trên cơ thể. Nghẹt mũi kéo dài, đặc biệt chỉ ở một bên mũi, cũng là dấu hiệu cần được kiểm tra.

Anh Nhàn
#nguyên nhân chảy máu cam phổ biến #dấu hiệu ung thư liên quan đến chảy máu cam #biểu hiện bất thường cần khám bác sĩ #nguy cơ ung thư hốc mũi và vòm họng #hướng dẫn sơ cứu và phòng ngừa chảy máu cam

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