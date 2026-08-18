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Sức khỏe

Phòng khám Hoàn Hảo đưa bác sĩ, máy móc đến tận nơi khám, phát thuốc miễn phí cho dân

P.V

Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo huy động gần 25 nhân lực, máy siêu âm, thuốc và xe cứu thương đồng hành cùng chương trình khám sức khỏe toàn dân tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến đến cuối năm, hơn 10.000 người thuộc nhóm ưu tiên được khám miễn phí.

Ngày 17/8, theo ghi nhận tại Trạm Y tế phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk), từ sáng sớm đã có đông người dân, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền và hoàn cảnh khó khăn, đến khám sức khỏe định kỳ.

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Người dân đến kiểm tra sức khoẻ tại Trạm Y tế phường Tân Lập, Đắk Lắk.

Ông Phạm Văn Nghĩa (68 tuổi, trú Tổ dân phố 1A, phường Tân Lập), mắc bệnh tim mạch và huyết áp, cho biết việc được khám ngay tại địa phương giúp ông thuận tiện theo dõi sức khỏe, không phải đi xa và được hỗ trợ thuốc khi cần.

Ông Lê Văn Bảng (63 tuổi, trú Khối 1A, phường Tân Lập) cho biết trước đây ít đi khám nên không rõ tình trạng sức khỏe. “Bây giờ có chương trình đưa bác sĩ về tận nơi, gần nhà, người dân không phải đi xa lên tuyến trên”, ông Bảng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bảy, trú Tổ dân phố 1A, từng được xác định gan nhiễm mỡ. “Nhờ có máy siêu âm, khi khám mới biết tình trạng gan nhiễm mỡ ở mức độ nào, từ đó bác sĩ tư vấn và có hướng điều trị phù hợp”, ông Bảy chia sẻ.

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Máy siêu âm hỗ trợ kiểm tra chuyên sâu bên trong cơ thể.

Bà Chu Thị Liễu, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Lập cho biết chương trình triển khai từ ngày 14/8 đến hết năm 2026, dự kiến khám cho hơn 10.000 người, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

Lịch khám được bố trí theo từng địa bàn, từng tuần. Người dân được khám lâm sàng, khám chuyên khoa và thực hiện các nội dung cận lâm sàng phù hợp; những trường hợp phát hiện bệnh và cần điều trị được hỗ trợ thuốc miễn phí theo tình trạng thực tế, không giới hạn số lượng.

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Người dân được khám các chuyên khoa theo quy định.

Phòng khám Hoàn Hảo huy động gần 25 nhân lực

Đồng hành cùng chương trình, Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo (số 10 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), huy động gần 25 nhân lực tham gia, trong đó khoảng 10 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt và sản phụ khoa; cùng dược sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm và nhân viên hỗ trợ.

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Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo huy động gần 25 nhân lực, trong đó có 10 bác sĩ.

Ông Lê Quang Ngày, đại diện Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo cho biết, ngoài nhân lực, phòng khám còn bố trí máy siêu âm, hỗ trợ thuốc miễn phí và một xe cứu thương phục vụ chương trình.

Theo ông Ngày, thay vì chờ người dân có bệnh mới tìm đến cơ sở y tế, việc đưa bác sĩ, nhân viên y tế và thiết bị đến tận địa bàn giúp người dân được kiểm tra sức khỏe sớm hơn.

“Thông thường người dân có bệnh mới đi khám. Còn với chương trình này, mình xuống tận nơi, bố trí thêm nhân lực và thiết bị để người dân được kiểm tra sớm hơn”, ông Ngày nói.

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Ông Lê Quang Ngày, đại diện Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo thăm hỏi bà con.

Qua thăm khám và siêu âm, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân được tư vấn tiếp tục kiểm tra, theo dõi hoặc chuyển tuyến điều trị.

“Tại phòng khám của chúng tôi, từng ghi nhận nhiều trường hợp khi có triệu chứng mới đi khám, như đau vùng hạ sườn, đau bụng. Qua siêu âm, thăm khám mới phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ung thư thì đã muộn. Khi đó, hành trình điều trị rất gian nan, tốn kém và hiệu quả không bằng việc phòng ngừa, phát hiện bệnh sớm”, ông Ngày nói.

Bên cạnh khám và siêu âm, Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo còn hỗ trợ phát thuốc miễn phí cho những trường hợp được xác định có bệnh và cần điều trị. Số lượng thuốc được cấp căn cứ vào tình trạng bệnh và nhu cầu thực tế của từng người.

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Người dân được phát thuốc miễn phí tại chương trình.

Phòng khám cũng bố trí xe cứu thương phục vụ chương trình. Trong quá trình khám, nếu phát hiện người bệnh cần tiếp tục kiểm tra, điều trị lâu dài, đặc biệt là người cao tuổi, người yếu thế không thể tự di chuyển, Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo sẽ bố trí xe đưa đến phòng khám để tiếp tục thăm khám và điều trị.

P.V
#Phòng khám Hoàn Hảo #Đắk Lắk #bác sĩ #máy móc #miễn phí #khám bệnh

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