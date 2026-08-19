Ban Bí thư hướng dẫn điều kiện kết nạp Đảng với người trên 60 tuổi

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có nêu vấn đề về điều kiện để kết nạp người trên 60 tuổi vào Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Hướng dẫn có nêu một số quy định về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt.

Trong đó, về tuổi đời, chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi có đủ các điều kiện: có sức khỏe và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Về trình độ học vấn, người vào đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định Thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học.

Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Đáng chú ý, trong hướng dẫn có nêu về việc “Giải quyết việc thay đổi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh”.

Theo đó, trường hợp đảng viên cần thay đổi họ, tên khác với đã khai trong lý lịch đảng viên thì thực hiện như sau:

Đảng viên gửi đến chi bộ để báo cáo đảng ủy trực thuộc cơ sở hoặc ban thường vụ đảng ủy cơ sở (nơi không có đảng ủy trực thuộc cơ sở) đơn đề nghị và văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền cho phép được thay đổi họ, tên.

Đảng ủy trực thuộc cơ sở hoặc ban thường vụ đảng ủy cơ sở (nơi không có đảng ủy trực thuộc cơ sở) xem xét, quyết định. Khi có quyết định cho thay đổi họ, tên thì thực hiện chỉnh sửa đồng bộ họ, tên trong các tài liệu và cơ sở dữ liệu đảng viên.

Theo hướng dẫn, việc điều chỉnh thông tin về ngày, tháng, năm sinh của đảng viên, lấy hồ sơ đảng viên làm gốc.

Những đảng viên kết nạp từ ngày 1/8/2026 thì ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ lý lịch đảng viên thống nhất với ngày, tháng, năm sinh trên VNeID.

Về tặng Huy hiệu Đảng, hướng dẫn nêu, đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.