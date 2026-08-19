Lã Thúy Kiều - vợ Phú Lê: ‘Ai lên mạng cũng đều có mục đích’

TPO - Tại cơ quan Công an, bị can Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê) thừa nhận là người chỉ đạo và bán hàng chính trong công ty. Đồng thời cho rằng, ai lên mạng cũng có mục đích hết, mục đích là để nổi tiếng, được nhãn hàng quan tâm, để bán hàng...

Bị can Lã Thúy Kiều.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Phú, tức Phú Lê (SN 1980), Lã Thuý Kiều (vợ Phú Lê, SN 1985, cùng trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), Phùng Thị Khanh (SN 1981, trú phường Văn Miếu -Quốc Tử Giám, Hà Nội), Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Để che giấu doanh thu, vợ chồng Phú Lê đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Lã Thúy Kiều tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, bị can Lã Thúy Kiều thừa nhận là người chỉ đạo và bán hàng chính trong công ty.

Theo bị can này, công ty được lập ra để bán các mặt hàng mỹ phẩm (sữa rửa mặt, dầu gội đầu, kem đánh răng) và thực phẩm chức năng. Các mặt hàng này được bị can đặt hàng công ty sản xuất gia công sản phẩm.

Nói về phương thức bán hàng, bị can Thúy Kiều cho biết, có rất nhiều cách để bán được hàng, nhưng các đối tượng chủ yếu tập trung bán qua mạng.

Cụ thể, các đối tượng làm video phối hợp với các idol (có nhiều người hâm mộ) để được lên xu hướng và bán được nhiều hàng hơn.

Về công dụng của các sản phẩm, bị can này cho rằng, để bán được hàng thì ai cũng phải quảng cáo quá lên một tý, không phải riêng bản thân mình.

Bị can này cho rằng, ai lên mạng cũng có mục đích hết, mục đích là để mình nổi tiếng, để nhãn hàng quan tâm, để mình bán hàng. Ai cũng có mục đích hết. Không ai lên mạng cho vui cả, và bản thân bị can cũng thế. "Đến giờ phút này tôi nhận thức được việc lên mạng quay những video không hay sẽ ảnh hưởng đến người khác", bị can Thúy Kiều nói.

Về phía bị can Lê Văn Phú (chồng Thúy Kiều), bị can Thúy Kiều cho biết đã nhờ giúp quay video sản phẩm quảng cáo.

Lê Văn Phú khai nhận, bản thân chưa tìm hiểu đầy đủ về các sản phẩm, cũng như các giấy tờ công bố liên quan nhưng vẫn thực hiện quảng cáo để bán cho người tiêu dùng. Trong đó có sản phẩm Loramen đã quảng cáo không đúng sự thật, quá sự thật để bán được nhiều hàng, dẫn đến khách hàng không hài lòng.

Vẫn theo lời khai của Phú Lê, bị can thực hiện quảng cáo do tin tưởng vợ. “Vợ đưa sản phẩm cho thì mình quảng cáo”, Phú Lê nói, đồng thời thừa nhận bản thân chưa từng sử dụng những sản phẩm này.

Các bị can bị khởi tố.

Ngoài 2 bị can trên, cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.

Còn bị can Nguyễn Thị Hương Lan là luật sư tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Bản thân Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.