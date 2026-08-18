Bắt 4 người trong đường dây 'hô biến' thịt trâu thành...khô bò

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô lớn; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm Lê Văn Tình, Nguyễn Đình Hùng, Phạm Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Thúy để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Công an TP. Đồng Nai làm việc với đối tượng Lê Văn Tình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Lê Văn Tình thường xuyên bán khô bò cho Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1989, ngụ phường Tam Hiệp là Chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa) và một số cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh, thành. Sau khi mua hàng, Thúy tổ chức livestream quảng cáo, bán cho nhiều khách hàng thông qua các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee.

Sau thời gian điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 5/8, Công an TP. Đồng Nai đã triển khai lực lượng, đồng loạt kiểm tra tại Công ty TNHH Trần Lê Foods (Trần Lê Food) và Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa.

Tại Trần Lê Foods, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ khoảng 400kg thịt trâu nguyên liệu đang được chế biến; hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm nghi là khô trâu giả khô bò; gần 1,4 tấn gia vị, hương liệu, phụ gia các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất thịt khô.

Kết quả giám định xác định hơn 1,6 tấn thịt khô là thịt trâu được Lê Văn Tình sử dụng để sản xuất, chế biến thành sản phẩm khô bò. Số hàng hóa này có tổng trị giá gần 528 triệu đồng, tính theo bảng báo giá do Lê Văn Tình bán ra thị trường.

Công an TP. Đồng Nai niêm phong tang vật

Tại Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ gần 455kg thịt khô nghi là khô trâu giả khô bò cùng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Kết quả giám định xác định gần 430kg thịt khô là thịt trâu được Nguyễn Thị Thúy sử dụng để bán dưới tên sản phẩm khô bò, có tổng trị giá gần 231 triệu đồng theo giá Thúy niêm yết giá, bán ra thị trường.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an xác định Trần Lê Foods được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, do Lê Văn Tình làm Giám đốc. Công ty đăng ký ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính là chế biến thịt bò, thịt trâu sấy khô; được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có bản tự công bố các sản phẩm như “Thịt bò khô sợi”, “Thịt bò khô miếng”, “Bắp bò sấy”, “Thịt bò sấy khô vị tiêu”, “Thịt sấy khô”...

Đáng chú ý, sản phẩm “Thịt sấy khô” được sản xuất chủ yếu từ thịt trâu, sau đó chế biến, đóng gói và tiêu thụ dưới tên gọi khô bò. Việc sử dụng tên “Thịt sấy khô” được xác định nhằm che giấu nguồn gốc nguyên liệu từ thịt trâu.

Tang vật thu giữ tại cơ sở

Từ ngày 27/5/2025 đến thời điểm bị lực lượng Công an phát hiện, Công ty đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh có nguồn gốc từ Ấn Độ của một doanh nghiệp tại TPHCM, với tổng số tiền gần 17,7 tỷ đồng. Đồng thời, đối tượng Tình mua các loại phụ gia, thùng carton, túi nhựa PE, tem nhãn hàng hóa, gia vị như ớt, sả, tỏi, mạch nha, bột ngọt... của các doanh nghiệp, cá nhân tại TPHCM để phục vụ quá trình sản xuất.

Từ số nguyên liệu trên, Tình tổ chức sản xuất, chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả “thịt khô bò”, với giá bán trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng.

Công an TP. Đồng Nai xác định giúp sức cho Tình có Phạm Thị Kim Loan (sinh năm 2002) ngụ xã Thanh Sơn, TP. Đồng Nai, là kế toán Công ty, có nhiệm vụ theo dõi xuất, nhập, tồn; tiếp nhận đơn đặt hàng của khách và thực hiện các giao dịch mua bán nguyên liệu, thành phẩm. Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1986) ngụ xã Thăng An, Đà Nẵng, là quản lý Công ty, chịu trách nhiệm điều hành, hướng dẫn công nhân thực hiện việc sản xuất, chế biến thịt khô.

Lực lượng Công an TP. Đồng Nai làm việc tại cơ sở Nguyễn Thị Thúy



Riêng đối với Hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Nguyễn Thị Thúy làm chủ. Tuy nhiên, hộ kinh doanh này chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không có bản tự công bố sản phẩm.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Thị Thúy biết rõ số khô bò mua của Lê Văn Tình có nguồn gốc từ thịt trâu nhưng vẫn thực hiện việc mua bán nhằm thu lợi bất chính.

Công an TP. Đồng Nai đang tiếp điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.